Ο πρόεδρος του Λιβάνου Αούν εκφράζει την ελπίδα ότι ο νέος ποντίφικας «θα ενισχύσει τον διαθρησκευτικό διάλογο»

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, ο μόνος χριστιανός αρχηγός στον αραβικό κόσμο, συνεχάρη σήμερα την Καθολική Εκκλησία και «τον κόσμο» για την εκλογή του πάπα Λέοντα ΙΔ΄ εκφράζοντας την ελπίδα ότι ο νέος ποντίφικας «θα ενισχύσει τον διαθρησκευτικό διάλογο».

«Ο πρόεδρος Αούν συνεχάρη την (Ρωμαιοκαθολική) Εκκλησία και τον κόσμο για την εκλογή του πάπα Λέοντα ΙΔ», εκφράζοντας την ελπίδα «ότι (ο νέος πάπας) θα ενισχύσει τον διάλογο μεταξύ των θρησκειών και των πολιτισμών και θα καταστήσει την παπική του θητεία μια εποχή πλούσια σε επιτεύγματα στην υπηρεσία ολόκληρης της ανθρωπότητας», αναφέρει η ανακοίνωση της προεδρίας του Λιβάνου.

Πηγή: skai.gr

