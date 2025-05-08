Ζελένσκι: Ελπίζει σε «ηθική και πνευματική υποστήριξη» από τον νέο Πάπα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχάρη σήμερα Πέμπτη τον πάπα Λέοντα ΙΔ' για την εκλογή του, και εξέφρασε την ελπίδα πως το Βατικανό θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει το Κίεβο στις προσπάθειές του για δικαιοσύνη και διαρκή ειρήνη ύστερα από τρία χρόνια πολέμου με τη Ρωσία.

«Σε αυτήν την καθοριστική στιγμή για τη χώρα μας, ελπίζουμε σε περαιτέρω ηθική και πνευματική υποστήριξη από το Βατικανό στις προσπάθειες της Ουκρανίας με στόχο την απόδοση δικαιοσύνης και την επίτευξη διαρκούς ειρήνης», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Τον αμερικανικής καταγωγής ποντίφικα συνεχάρη επίσης ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πηγή: skai.gr

