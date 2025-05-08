Σχέδιο ύψους 20,9 δισ. δολαρίων Καναδά (15,1 δισ. δολαρίων ΗΠΑ) για την κατασκευή ενός νέου, μικρότερου τύπου πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενέκρινε την Πέμπτη ο Καναδάς.

Συγκεκριμένα, η Ontario Power Generation Inc. έλαβε έγκριση για την κατασκευή του πρώτου από του συνολικά τέσσερις πυρηνικούς σταθμούς που είναι προγραμματισμένο να κατασκευαστούν με αντιδραστήρες της GE Vernova Inc., σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε την Πέμπτη.

Η ανακοίνωση ακολούθησε την απόφαση του καναδικού ρυθμιστικού φορέα πυρηνικής ενέργειας να εκδώσει άδεια κατασκευής για τον λεγόμενο μικρό αρθρωτό αντιδραστήρα στην τοποθεσία Ντάρλινγκτον που σχεδιάζει η εταιρεία.

Το ενδιαφέρον για τη χρήση πυρηνικής ενέργειας αυξάνεται σταθερά το τελευταίο διάστημα σε όλο τον κόσμο, καθώς οι εταιρείες τεχνολογίας και οι κυβερνήσεις βλέπουν τη σχάση ως μια πηγή σταθερής, καθαρής ενέργειας που μπορεί να βοηθήσει στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια.

Οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες (SMRs) στόχος είναι να παράγονται σε εργοστάσια και να συναρμολογούνται επί τόπου, μια μέθοδος που οι υπέρμαχοί τους υποστηρίζουν ότι τελικά θα αποδειχθεί φθηνότερη και ταχύτερη από την κατασκευή συμβατικών αντιδραστήρων.

Προς το παρόν όμως, μόλις μια χούφτα SMRs έχουν ολοκληρωθεί και αυτοί βρίσκονται στη Ρωσία και την Κίνα.

Η μονάδα στο Ντάρλινγκτον θα είναι η πτώση που θα κατασκευαστεί σε χώρα που ανήκει στην Ομάδα των Επτά (G7).

«Μέχρι το 2050 θα χρειαζόμαστε 75% περισσότερη ενέργεια», δήλωσε ο Steve Lecce, υπουργός Ενέργειας και Ορυχείων του Οντάριο, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Πέμπτη από τις εγκαταστάσεις του Ντάρλινγκτον. «Εάν δεν κάνουμε αυτήν τη σημαντική και αποφασιστική κίνηση, το μέλλον μας, η οικονομία μας - θα μπορούσαν να υποστούν σοβαρές επιπτώσεις».

Η πρώτη αυτή μονάδα αναμένεται να κοστίσει 6,1 δισ. δολάρια Καναδά, ωστόσο το κόστος για τους επόμενους αντιδραστήρες αναμένεται να μειωθεί καθώς η εταιρεία θα αποκτά όλο και περισσότερη τεχνογνωσία.

Η GE Vernova έχει δει την τιμή της μετοχής της να υπερδιπλασιάζεται το τελευταίο έτος, καθώς η αυξανόμενη ζήτηση για ενέργεια, λόγω της λειτουργίας όλο και περισσότερων κέντρων δεδομένων και νέων εργοστασίων, έχει καταστήσει τους αεριοστοβίλους της περιζήτητους στις εταιρείες κοινής ωφέλειας και τεχνολογίας.

Η εταιρεία έχει επίσης επενδύσει στην πυρηνική της μονάδα GE Hitachi, δαπανώντας 50 εκατ. δολάρια για μια μονάδα παραγωγής στη Βόρεια Καρολίνα και για την ανάπτυξη SMRs.

Η Ontario Power υπέγραψε συμφωνία το 2023 με την GE Hitachi Nuclear Energy για την ανάπτυξη του BWRX-300 SMR στις εγκαταστάσεις του Ντάρλινγκτον. Η μονάδα έχει παραγωγική δυναμικότητα περίπου 300 μεγαβάτ, σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς πυρηνικούς αντιδραστήρες που έχουν περίπου τρεις φορές μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.