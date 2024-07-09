Ο «πρόεδρος» Όρμπαν αναστατώνει την Ευρώπη

Όσοι είχαν στοιχηματίσει ότι αυτή η προεδρία της ΕΕ δεν θα είναι σαν τις άλλες μπορούν να περάσουν από το ταμείο. Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν , από την πρώτη κιόλας μέρα της «θητείας» του έδειξε ότι είναι αποφασισμένος να ταράξει τα νερά και να αγνοήσει τη μέχρι τώρα γραμμή της ΕΕ για μια σειρά από ζητήματα. Αποφάσισε να αναλάβει μια «ειρηνευτική πρωτοβουλία» για την Ουκρανία, το περιεχόμενο της οποίας μόνο ο ίδιος γνωρίζει. Ξεκίνησε μια περιοδεία από το Κίεβο. Ως εδώ καλά, αν και τα λεγόμενα του δεν ενθουσίασαν σε καμία περίπτωση τον πρόεδρο της Ουκρανίας.



Εκεί όμως που άρχισε να σημαίνει συναγερμός ήταν όταν χωρίς να έχει ενημερώσει τις Βρυξέλλες ή κάποια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα πέταξε για τη Μόσχα και συναντήθηκε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Μπορεί όλοι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι να διεμήνυσαν από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει καμία «εντολή» για διαπραγμάτευση με τη ρωσική πλευρά και δεν εκπροσωπεί παρά τον… εαυτό του, αλλά ο Ρώσος συνομιλητής του δεν έχει την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί τη συνάντηση, τουλάχιστον εσωπολιτικά, παρουσιάζοντάς την λίγο-πολύ ως ένδειξη υποχώρησης της Δύσης.



Αλλά η περιοδεία του Όρμπαν δεν τελείωσε εκεί. Συναντήθηκε και με τους εκπροσώπους των τουρκόφωνων κρατών και στη συνέχεια με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ουσιαστικά το σημαντικότερο «σύμμαχο» της Ρωσίας διεθνώς, χρίζοντας τον εαυτό του «ειρηνοποιό». Στη συνέχεια πέταξε υπερήφανος για την εορταστική σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

Οργισμένη φον ντερ Λάιεν

Η ιδιωτική αυτή διπλωματία ήρθε σε μια στιγμή που οι ευρωπαϊκοί θεσμοί ανατάσσονται, εννοείται η έγκριση της νέας Κομισιόν από το Ευρωκοινοβούλιο. Τη στιγμή που η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν νοιώθει να μεγαλώνει η ελευθερία κινήσεών της. Η Εσθονή Κάγια Κάλας, που προαλείφεται να διαχειρίζεται τον Ισπανό Ζοζέπ Μπορέλ, έχει τη φήμη στους δημοσιογραφικούς κύκλους ότι «τρώει Ρώσους για πρωινό».



Επίσης ο «καλόβολος» Πορτογάλος Αντόνιο Κώστα ως του επόμενου Συμβουλίου δεν προβλέπεται να ασχοληθεί με το πώς θα βάλει τρικλοποδιές στην ισχυρή πρόεδρο της Κομισιόν, όπως έκανε ο Βέλγος προκάτοχος του Σαρλ Μισέλ. Ενώ λοιπόν η φον ντερ Λάιεν θεωρούσε ότι της λύνονται τα χέρια, ο Όρμπαν ήρθε να της προκαλέσει άλλους μπελάδες , τουλάχιστον για το εξάμηνο που μόλις ξεκίνησε, αλλά είναι από τα πιο κρίσιμα στην ιστορία της ΕΕ. Όχι μόνο γιατί θα υπάρχει μια νέα Κομισιόν, αλλά και γιατί ο Όρμπαν ανήκει στους δεδηλωμένους πολιτικούς φίλους του Ντόναλντ Τραμπ, που οι Ευρωπαίοι φοβούνται ότι ξαναβρούν μπροστά τους.

Μήνυμα και στη Μελόνι

Ο Ούγγρος «ηγεμόνας» έχει δείξει ότι δεν λογαριάζει από απειλές και παραινέσεις. Οι κριτικές του Κομισιόν ή άλλων συναδέλφων του αφήνουν παγερά αδιάφορο. Πρόσφατα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας ακύρωσε χωρίς εξήγηση συνάντηση με τη Γερμανίδα ομόλογό του, Αναλένα Μπέρμποκ. Την ίδια στιγμή αναδεικνύεται σε ηγέτες της εθνολαϊκιστικής δεξιάς στην Ευρώπη, αφού δεν σταματούν οι νέες εντάξεις στην ομάδα «Πατριωτών για την Ευρώπη», που δημιούργησε μαζί τους ομοϊδεάτες των ηγέτες των Ελευθέρων της Αυστρίας και του ΑΝΟ από την Τσεχία. Στις αρχές της εβδομάδας την προσχώρησή του και ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν από τη Γαλλία, ο Ματέο Σαλβίνι της Λέγκα από την Ιταλία, ο Χέερτ Βίλντερς της ολλανδικής ακροδεξιάς, αλλά και τα «αδελφά» κόμματα Vox και Chega από την Ισπανία και την Πορτογαλία αντιστοίχως. Οι «Πατριώτες» είναι τρίτη δύναμη στην Ευρωβουλή, με τον Όρμπαν και τη Λεπέν να κρατούν τα ηνία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα δικαιώματα και την επιρροή της. Αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα και προς την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι για το ποιος είναι ο πραγματικός κυρίαρχος στην Ευρώπη στον χώρο της εθνολαϊκιστικής Δεξιάς. Η εξάμηνη προεδρία της Ουγγαρίας που μας προσφέρει, όπως όλα δείχνουν, άφθονες εκπλήξεις.





