Το Ισραήλ χτύπησε όχημα με μέλη της Χεζμπολάχ- 2 νεκροί

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ένα ισραηλινό πλήγμα που είχε στόχο ένα όχημα στο οποίο επέβαιναν μέλη της σιιτικής ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ στη συριακή πλευρά των συνόρων με τον Λίβανο, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τρίτος τραυματίστηκε μετά από επίθεση ισραηλινού drone εναντίον ενός αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν μέλη της Χεζμπολάχ στην περιοχή Τζντέιντε Γιαμπούς», που συνορεύει με τον ανατολικό Λίβανο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής της Παρατηρητηρίου, Ραμί Αμντέλ Ραχμάν.

