Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρίγκιπας Λοράν του Βελγίου παραδέχθηκε ότι συναντήθηκε δύο φορές ιδιωτικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν στη δεκαετία του 1990 και στις αρχές του 2000, μετά από αίτημα του Έπστιν.

Η παραδοχή έγινε μετά τη δημοσιοποίηση e-mail από το 2012, όπου ο Έπσταϊν ζητούσε να προστεθεί ο πρίγκιπας στις επαφές του, χωρίς να υπάρχει καταγεγραμμένη συνέχεια στην επικοινωνία τους.

Σε προηγούμενη ανακοίνωσή του, ο πρίγκιπας είχε δηλώσει ότι δεν είχε παραστεί σε εκδήλωση παρουσία του Έπσταϊν και ότι δεν είχε δώσει συνέχεια στις επαφές του, αρνούμενος να απαντήσει σε ερωτήσεις και απορρίπτοντας οποιαδήποτε θέσπιση σχέσεων με την οικογένειά του.

Ο πρίγκιπας Λοράν του Βελγίου παραδέχθηκε ότι είχε συναντήσει τον Τζέφρι Έπσταϊν δύο φορές κατ' ιδίαν, στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, έπειτα από αίτημα του Αμερικανού επιχειρηματία.

Η διευκρίνιση αυτή περιλαμβάνεται σε δεύτερη ανακοίνωση που εξέδωσε ο πρίγκιπας του Βελγίου, μετά τη δημοσιοποίηση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Έπσταϊν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, στην οποία αναφερόταν το όνομά του. Στο e-mail, που εστάλη στις 17 Οκτωβρίου 2012, ο Έπσταϊν ζητούσε από τη βοηθό του να προσθέσει τον πρίγκηπα στις επαφές του. Η βοηθός του απάντησε ότι θα τον προσθέσει στο βιβλίο διευθύνσεων και ρώτησε αν ήθελε να του τηλεφωνήσει εκ μέρους του. Στα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα δεν υπάρχει συνέχεια ή απάντηση από τον Έπσταϊν .

Η αντίδραση του πρίγκιπα Λοράν ήρθε το απόγευμα της Δευτέρας, δύο ημέρες μετά τη δημοσίευση του e-mail που τον ανέφερε. Σε αρχική του ανακοίνωση προς το πρακτορείο Belga, ο πρίγκηπας Λοράν δήλωσε ότι δεν είχε ποτέ παραστεί σε εκδήλωση παρουσία του Τζέφρι Έπσταϊν , επισημαίνοντας ότι, παρά τις επανειλημμένες προσεγγίσεις, δεν είχε δώσει συνέχεια στις επικοινωνίες του μαζί του: «Θέλω να βάλω οριστικό τέλος στις φήμες γύρω από την υπόθεση Έπσταϊν . Κατά τη διάρκεια της πρακτικής μου άσκησης στον ΟΗΕ και σε μια μεγάλη τράπεζα της Νέας Υόρκης, ο Έπσταϊν επικοινώνησε μαζί μου αρκετές φορές. Μου έκανε ερωτήσεις στις οποίες δεν απάντησα ποτέ. Ήθελε να συναντήσει τους γονείς μου για να τους συστήσει στους δισεκατομμυριούχους φίλους του: Του απάντησα ότι οι γονείς μου δεν είναι ούτε προς πώληση, ούτε προς επίδειξη».

Με μια δεύτερη διευκρινιστική ανακοίνωση, περίπου μιάμιση ώρα αργότερα, ο πρίγκιπας ανέφερε ότι η αρχική του δήλωση αφορούσε μόνο δημόσιες ή συλλογικές εκδηλώσεις. Όπως δήλωσε στο πρακτορείο Belga, είχε πράγματι συναντήσει δύο φορές κατ'ιδίαν τον Έπσταϊν, κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού επιχειρηματία, στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας 2000, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τον τόπο ή το περιεχόμενο των συναντήσεων.

Ο 62χρονος πρίγκιπας Λοράν - αδερφός του βασιλιά του Βελγίου - τόνισε ότι ουδέποτε συμμετείχε σε κοινωνικές εκδηλώσεις ή δραστηριότητες στο περιβάλλον του Έπσταϊν και ότι απέρριψε όλες τις προτάσεις που του έγιναν, οι οποίες αφορούσαν επαφές με εκπαιδευτικά ιδρύματα, οικονομικές συνεργασίες και ένα περιβαλλοντικό εγχείρημα, το οποίο χαρακτήρισε ύποπτο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

