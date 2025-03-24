Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έκανε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ένα «πολύ προσωπικό δώρο», δίνοντάς το στον απεσταλμένο του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δεν είπε τι ήταν το δώρο, αλλά σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Γουίτκοφ είπε ότι πρόκειται για πορτραίτο του Τραμπ που ζωγράφισε ένας Ρώσος επιφανής καλλιτέχνης.

Ο Πεσκόφ τόνισε ότι δεν θα δοθούν περαιτέρω επίσημες πληροφορίες για το δώρο, καθώς αυτό ήταν προσωπικού χαρακτήρα, εκτός αν ο Πούτιν αποφασίσει να δώσει ο ίδιος περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Πούτιν προσευχήθηκε όταν πυροβολήθηκε ο Τραμπ

Σε συνέντευξη που παραχώρησε την Παρασκευή στον ακροδεξιό δημοσιογράφο Τάκερ Κάρλσον, ο Γουίτκοφ δήλωσε ότι ο Πούτιν του είπε κατά τη συνάντησή τους πριν περίπου δέκα μέρες ότι προσευχήθηκε για τον Τραμπ όταν ο τελευταίος γλίτωσε για μερικά εκατοστά από απόπειρα δολοφονίας του σε προεκλογική εμφάνιση του τον Ιούλιο του 2024.

Ο Πούτιν «μου αφηγήθηκε μια ιστορία… για το πώς όταν ο πρόεδρος πυροβολήθηκε, πήγε στην τοπική του εκκλησία και συναντήθηκε με τον ιερέα του και προσευχήθηκε για τον πρόεδρο», είπε ο Γουίτκοφ. Ο Πούτιν το έκανε «όχι επειδή... (ο Τραμπ) ενδεχομένως να γινόταν πρόεδρος των ΗΠΑ, αλλά επειδή είχε φιλία μαζί του και προσευχόταν για τον φίλο του».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε ότι υπάρχει επιθυμία και ετοιμότητα τόσο στη Ρωσία όσο και στις ΗΠΑ να σημειωθεί πρόοδος στην πορεία προς μια ειρηνική επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία.

Αυτό αφορά διάφορες πτυχές, που θα συζητηθούν στις διαπραγματεύσεις στο Ριάντ μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών εκπροσώπων, είπε.

Οι συνομιλίες, όπως ανέφερε, επικεντρώνονται στην ασφάλεια της ναυτιλίας στη Μαύρη Θάλασσα, ειδικά για τις ουκρανικές μεταφορές σιτηρών. Η Ρωσία ακύρωσε την προηγούμενη συμφωνία της Μαύρης Θάλασσας με την αιτιολογία ότι παραβιάζονταν τα συμφέροντά της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.