Ένα ιδιότυπο δημοψήφισμα κατά Ερντογάν

Σχεδόν 15 εκατομμύρια Τούρκοι ψήφισαν υπέρ του Ιμάμογλου, εκφράζοντας ουσιαστικά τη δυσαρέσκεια τους με την κυβέρνηση και δίνοντας ένα σημαντικό «όπλο» στα χέρια της αντιπολίτευσης.



Σε de facto δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης και του προέδρου Ερντογάν μετατράπηκε η ψηφοφορία για την ανάδειξη του ως χθες Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου ως υποψήφιου της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, που κανονικά θα διεξαχθούν το 2028. Η χθεσινή ημέρα οδήγησε τον 53χρονο δημοφιλή δήμαρχο στη φυλακή της Σηλυβρίας δυτικά της Κωνσταντινούπολης με καταδικαστική απόφαση για διαφθορά και παύση των δημαρχιακών καθηκόντων από τον μεγαλύτερο δήμο της χώρας. Την ίδια στιγμή όμως εκατομμύρια Τούρκοι πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του προέδρου του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, να ψηφίσουν τον προφυλακισμένο πλέον Εκρέμ Ιμάμογλου ο οποίος με συνεχή μηνύματα του στα ΚΜΔ υποσχόταν στον κόσμο ότι «όλα θα πάνε πολύ καλύτερα».

Μια «συντριπτική προσέλευση»

Πράγματι όλα πήγαν πολύ καλύτερα για το κόμμα του Οζγκιούρ Οζέλ. Όπως ανακοίνωσε, πάνω από 14,85 εκατομμύρια ψήφισαν σε όλη τη χώρα τον Εκρέμ Ιμάμογλου , από τα οποία 1.653.000 ήταν τακτικά μέλη του CHP. Η ψηφοφορία που ξεκίνησε χθες στις 8.00 το πρωί. παρατάθηκε κατά τρεισίμιση ώρες λόγω «συντριπτικής προσέλευσης» πολιτών στις 5.600 κάλπες που στήθηκαν σε όλη τη χώρα.



Σε ένα από τα μηνύματα του στο Χ, ο Ιμάμογλου, μίλησε «για μια Τουρκία που ξύπνησε από μια μεγάλη προδοσία».



«Καλώ το έθνος μας να αγωνιστεί για τα δικαιώματα με αίσθημα ευθύνης. Αυτός ο αγώνας για τα δικαιώματα είναι θέμα του μέλλοντος του έθνους μας και των παιδιών μας. Ψηφίστε οπωσδήποτε σήμερα για το μέλλον της Τουρκίας. Στη συνέχεια, συγκεντρωθείτε στις πλατείες της δημοκρατίας στην Κωνσταντινούπολη στο Δημαρχείο του Σαράτσχανε (Saraçhane) και σε άλλες επαρχίες και υψώστε τη φωνή σας. Είναι η μέρα να αναλάβουμε την ευθύνη και να συμμετάσχουμε στον αγώνα για δικαιώματα ενάντια σε αυτούς που υπέκλεψαν τη βούληση του έθνους. Όλοι μαζί, δεν αφήνουμε κανέναν πίσω».

Διαρρέουν στοιχεία της δικογραφίας

Ο αποπεμφθείς δήμαρχος Ιμάμογλου πέρασε την πρώτη του νύχτα στις φυλακές της Σηλυβρίας μαζί με συνεργάτες του, που επίσης έχουν καταδικαστεί για διαφθορά. Το γεγονός ότι οι προεδρικές εκλογές κανονικά θα γίνουν σε δυο χρόνια, κάνει στελέχη του κυβερνώντος κόμματος και των ακροδεξιών συμμάχων του να κατηγορούν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι από το πουθενά δημιούργησε ένα ζήτημα ζήτημα εκλογών και προεδρικής υποψηφιότητας παρά το ότι οι δημοτικές εκλογές έγιναν πρόσφατα.



Ανώτερο στέλεχος του ακροδεξιού κυβερνητικού εταίρου του ΑΚΡ δήλωσε σήμερα ότι με τις ενέργειες του Ιμάμογλου και του κόμματος στο οποίο ανήκει «διαταράχθηκε σκόπιμα η ειρήνη του έθνους μας και υπονομεύτηκε σκόπιμα το κλίμα ειρήνης». Με τα στοιχεία της δικογραφίας για τα οικονομικά σκάνδαλα στο Δήμο της Κωνσταντινούπολης να έχουν αρχίσει να διαρρέουν στα Μέσα ενημέρωσης, θα είναι ενδιαφέρον να δει κανείς αν αυτά θα επηρεάσουν αρνητικά την κοινή γνώμη για το πρώην Δήμαρχο της Πόλης ή αν το κοινό θα αγνοήσει τις κατηγορίες, θεωρώντας μεγαλύτερο κακό το συγκεντρωτικό καθεστώς του Τούρκου προέδρου.

Ένα νέο «Γκεζί»;

Το CHP ανακοίνωσε ότι πάνω από ένα εκατομμύριο πήραν μέρος στις χθεσινές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Πόλη που ακολούθησαν την ψηφοφορία. Για πολλούς, αυτή η ραγδαία κλιμακούμενη αμφισβήτηση της τουρκικής ηγεσίας, έφερε στο μυαλό τα γεγονότα του Γκεζί, τον Ιούνιο του 2013, που ξεκίνησαν από μια περιβαλλοντική διαμαρτυρία λίγων ανθρώπων για την προστασία ενός πάρκου στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης. Όμως ταχύτατα εξελίχτηκε σε σοβαρή απειλή για την κυβέρνηση Ερντογάν με χιλιάδες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας σε όλη τη χώρα που κατέληξαν όμως σε άγρια καταστολή μετά από 3 μήνες, με νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες.

Άλλοι καιροί, διαφορετική συγκυρία

Αλλά τώρα οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Αυτή τη φορά πίσω από τις μεγάλες διαδηλώσεις των τελευταίων ημερών, βρίσκεται το αρχαιότερο πολιτικό κόμμα της Τουρκίας που ίδρυσε ο Κεμάλ Ατατούρκ, καθώς και ο κύριος αντίπαλος του Τούρκου προέδρου και μέχρι χθες δήμαρχος του μεγαλύτερου και πλουσιότερου δήμου της χώρας. Και κυρίως, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, αν και στη φυλακή, είναι πλέον ο επίσημος εκλεγμένος προεδρικός υποψήφιος του CHP απέναντι στον πρόεδρο Ερντογάν.



Οι χθεσινές εξελίξεις και ο τεράστιος αριθμός ψήφων των μη τακτικών μελών του Κεμαλικού κόμματος φαίνεται ότι θορύβησαν το κυβερνών κόμμα και τον Ερντογάν. Η Νομαρχία Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε νέα αυστηρά περιοριστικά μέτρα, όσον αφορά τις συγκεντρώσεις, τις μετακινήσεις, τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, την κυκλοφορία. «Το αίτημα μας προς τους πολίτες μας είναι να μείνουν μακριά από περιβάλλοντα όπου υπάρχουν άτομα που φορούν μάσκες και να μην συμμετέχουν σε μη εγκεκριμένες διαδηλώσεις. Οποιαδήποτε προσπάθεια διατάραξης της δημόσιας τάξης δεν θα γίνει ανεκτή» ανακοίνωσε ο Νομάρχης Κωνσταντινούπολης.

