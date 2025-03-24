Ανάστατη Τουρκία, αμήχανη Ευρώπη

Με αρκετή αμηχανία παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τις πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία, την ώρα που επιδιώκεται ενίσχυση των σχέσεων με την Άγκυρα.



Για ερωτηματικά σχετικά με την προσήλωση της Τουρκίας στην «μακρόχρονη δημοκρατική της παράδοση» αναφορικά με τη σύλληψη του Ιμάμογλου και την απαγόρευση των διαδηλώσεων στη χώρα κάνει λόγο εκ νέου η Κομισιόν μέσω της εκπροσώπου της Ανίτα Χίπερ.



Η Κομισιόν υπενθυμίζει παράλληλα ότι η Τουρκία είναι υποψήφια προς ένταξη στην Ε.Ε χώρα και για τον λόγο αυτό πρέπει να «στηρίζει τις δημοκρατικές αξίες».



«Τα δικαιώματα των εκλεγμένων αξιωματούχων, καθώς και το δικαίωμα για ειρηνικές διαδηλώσεις πρέπει να γίνονται σεβαστά» προειδοποιούν οι Βρυξέλλες.

Mια περίπλοκη σχέση

Οι ανακοινώσεις της Κομισιόν αντανακλούν εκ νέου τον προβληματισμό, που προκαλεί η Άγκυρα στην Ευρώπη την ώρα που επιδιώκεται στενότερη συνεργασία τόσο σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, όσο και για τη διαχείριση του μεταναστευτικού.



«Οι σχέσεις μας με την Τουρκία είναι πάντα περίπλοκες» ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ανώτατος Ευρωπαίος αξιωματούχος σχολιάζοντας την πρόθεση της Κομισιόν να διοργανώσει τον Απρίλιο δύο συναντήσεις «υψηλού διαλόγου» με την Τουρκία για την οικονομία αλλά και το μεταναστευτικό.



Και παρά το γεγονός ότι η ίδια η πρόεδρος της Κομισιόν χαρακτήρισε την περασμένη εβδομάδα τη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου «βαθιά ανησυχητική» ωστόσο την περασμένη Παρασκευή ενημέρωσε τον πρόεδρο της Τουρκίας για τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις Βρυξέλλες.



Επρόκειτο για τη δεύτερη τηλεδιάσκεψη, που διοργανώθηκε από τους επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων «ομοϊδεατών» εταίρων με βασικό θέμα την Ουκρανία, καθώς και την ασφάλεια και άμυνα στην Ευρώπη.

Με το βλέμμα στην άμυνα

Στην εν λόγω τηλεδιάσκεψη δόθηκαν μάλιστα για πρώτη φορά διευκρινίσεις για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στο νέο φιλόδοξο αμυντικό πρόγραμμα της Κομισιόν «Ετοιμότητα 2030».



Συγκεκριμένα, μέσω του χρηματοδοτικού «εργαλείου» SAFE (Security Action for Europe) που αφορά τη διάθεση δανείων, που θα αντλήσει η Κομισιόν από τις κεφαλαιαγορές ύψους 150 δις προς τα κράτη μέλη διευκρινίζεται ότι τρίτες χώρες, όπως «το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Τουρκία θα μπορούσαν άμεσα να παρέχουν έως και το 35% ενός αμυντικού προϊόντος». Ωστόσο βασική προϋπόθεση «για να αυξηθεί η βιομηχανική συμμετοχή πέραν του 35%, είναι μια εταιρική σχέση ασφάλειας και Άμυνας και μια επακόλουθη συμφωνία σύνδεσης».



Παράλληλα, τα κράτη μέλη ενεργοποιώντας τη λεγόμενη «εθνική ρήτρα διαφυγής» μπορούν να επενδύσουν και σε αμυντικά προϊόντα χωρών εκτός Ε.Ε.



Παρά τον προβληματισμό, που προκαλεί η ολοένα και ανησυχητική δημοκρατική «διολίσθηση» της Τουρκίας, ωστόσο, λόγω της τρέχουσας γεωπολιτικής συγκυρίας και της γεωγραφικής της θέσης Ευρωπαίοι αξιωματούχοι παραδέχονται ότι η Άγκυρα «δεν μπορεί να μείνει εκτός των συζητήσεων για τη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.