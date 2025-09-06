Ο Πούτιν παροτρύνει τη ρωσική αεροδιαστημική βιομηχανία να αναπτύξει πυραυλοκινητήρες

Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κάλεσε τους ηγέτες της αεροδιαστημικής βιομηχανίας την Παρασκευή να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την ανάπτυξη πυραυλοκινητήρων ενίσχυσης για οχήματα εκτόξευσης στο διάστημα και να αξιοποιήσουν τη μακροχρόνια φήμη της Ρωσίας ως ηγέτη στη διαστημική τεχνολογία.

Ο Πούτιν, ο οποίος πέρασε την περασμένη εβδομάδα στην Κίνα και στο ρωσικό λιμάνι του Βλαδιβοστόκ στην Άπω Ανατολή, μετέβη στη Σαμάρα, στη νότια Ρωσία, όπου συναντήθηκε με ειδικούς της βιομηχανίας και περιηγήθηκε στο εργοστάσιο κατασκευής κινητήρων αεροσκαφών του γραφείου σχεδιασμού Κουζνέτσοφ.

Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Ρωσία παραμένει ηγετική δύναμη στην ανάπτυξη της αεροδιαστημικής βιομηχανίας.

«Είναι σημαντικό να ανανεώνεται συνεχώς η παραγωγική ικανότητα όσον αφορά τους κινητήρες για πυραύλους ενίσχυσης», δήλωσε αργά την Παρασκευή.

«Και με αυτόν τον τρόπο, πρέπει όχι μόνο να καλύψουμε τις δικές μας τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες, αλλά και να δραστηριοποιηθούμε ενεργά στις παγκόσμιες αγορές και να είμαστε επιτυχημένοι ανταγωνιστές».

Σημείωσε την επιτυχία της Ρωσίας στην ανάπτυξη καινοτομιών όσον αφορά την παραγωγή κινητήρων, ιδίως στον ενεργειακό τομέα, παρά την επιβολή κυρώσεων από δυτικές χώρες που συνδέονται με την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

«Υπό συνθήκες περιορισμών από κυρώσεις, καταφέραμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να αναπτύξουμε μια σειρά από καινοτόμους κινητήρες για την ενέργεια», φέρεται να δήλωσε ο Πούτιν. «Αυτοί χρησιμοποιούνται ενεργά, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τις υποδομές μεταφοράς φυσικού αερίου».

Ο Πούτιν το χαρακτήρισε «εξαιρετικά σημαντικό θέμα», ιδιαίτερα για την ανάπτυξη των ρωσικών εξαγωγών φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιαζόμενου αγωγού «Δύναμη της Σιβηρίας 2» που συζητείται στην Κίνα αυτή την εβδομάδα για τη μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου στην Κίνα.

Ο Ρώσος πρόεδρος επαίνεσε τον αγωγό «Η Δύναμη της Σιβηρίας 2» ως ωφέλιμο και για τις δύο πλευρές. Η Ρωσία πρότεινε τη διαδρομή πριν από χρόνια, αλλά το σχέδιο έχει αποκτήσει επείγουσα σημασία καθώς η χώρα βλέπει το Πεκίνο ως πελάτη που θα αντικαταστήσει την Ευρώπη, η οποία προσπαθεί να μειώσει τον ρωσικό ενεργειακό εφοδιασμό μετά τη ρωσική εισβολή στη γείτονά της.

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάπτυξη του κινητήρα αεροσκάφους PD-26, λέγοντας ότι θα επιτρέψει την ανάπτυξη στρατιωτικών μεταγωγικών και επιβατικών αεροσκαφών ευρείας ατράκτου.

«Η ανάπτυξη αυτού του έργου όχι μόνο θα επιτρέψει τον εκσυγχρονισμό των στρατιωτικών μεταγωγικών αεροσκαφών, αλλά ανοίγει επίσης προοπτικές για την κατασκευή μιας νέας γενιάς πολιτικών αεροσκαφών ευρείας ατράκτου», φέρεται να δήλωσε.

