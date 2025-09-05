Ρωσία: Ο Πούτιν θέλει να υποβληθεί σχέδιο για ανάπτυξη σπάνιων γαιών έως τον Νοέμβριο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε σε την Παρασκευή ότι διέταξε την κυβέρνηση να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη σπάνιων γαιών το αργότερο έως τον Νοέμβριο.

Ο Πούτιν έκανε τα σχόλια στην εναρκτήρια ομιλία του στην ολομέλεια του Ανατολικού Οικονομικού Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ.

Η Ρωσία έχει τα πέμπτα μεγαλύτερα αποθέματα σπάνιων γαιών στον κόσμο, τα οποία χρησιμοποιούνται σε λέιζερ και στρατιωτικό εξοπλισμό, και έχει διαφημίσει σχέδια για την αύξηση της παραγωγής της, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από τις κινεζικές εισαγωγές.

Οι οικονομικές αρχές της Ρωσίας δίνουν προτεραιότητα σε ένα βιώσιμο μακροοικονομικό πλαίσιο πολιτικής που υποστηρίζει την προοδευτική δυναμική, δήλωσε ο πρόεδρος Πούτιν.

Είπε ότι «τόσο η κυβέρνηση όσο και η κεντρική τράπεζα ενεργούν με επαγγελματισμό».

Πηγή: skai.gr

