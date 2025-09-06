Λογαριασμός
Πρόωρες εκλογές απαιτούν για ακόμη μια φορά χιλιάδες διαδηλωτές στη Σερβία - Η τεράστια πορεία διαλύθηκε με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία (Βίντεο και Εικόνες)

Καταγγέλλοντας διαφθορά, οι συμμετέχοντες στο κίνημα διαμαρτυρίας που συνεχίζεται απαιτούν να διενεργηθεί διαφανής έρευνα και να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές

Χιλιάδες διαδηλωτές απαίτησαν εκ νέου χθες Παρασκευή να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές στη Σερβία, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στη Νόβι Σαντ (βόρεια), η οποία ωστόσο διαλύθηκε με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η διαδήλωση αντιπάλων του αυταρχικού προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς εγγράφεται σε σειρά μαζικών κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα μετά τη φονική κατάρρευση αετώματος από μπετόν στον σιδηροδρομικό σταθμό της Νόβι Σαντ, όταν έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι, τον Νοέμβριο του 2024.

Καταγγέλλοντας την ενδημική διαφθορά, οι συμμετέχοντες στο κίνημα διαμαρτυρίας που συνεχίζεται απαιτούν να διενεργηθεί διαφανής έρευνα και να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές.

Οι διαδηλώσεις αρχικά ήταν ειρηνικές, στην πορεία όμως άρχισαν να αμαυρώνονται από επεισόδια, εξαιτίας, σύμφωνα με τους αντιπάλους της κυβέρνησης του προέδρου Βούτσιτς, της σκληρής καταστολής της αστυνομίας και των αντιδιαδηλώσεων οπαδών του κυβερνώντος κόμματος.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συγκέντρωσης στη Νόβι Σαντ, κάποιοι από τους διαδηλωτές εκσφενδόνισαν αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, που απάντησαν με μαζική χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου - λάμψης για να τους διαλύσουν, μετέδωσε ο δημοσιογράφος του AFP.

