Τραμπ: Προκλητικές οι ενέργειες της Βενεζουέλας - «Καμιά διαφορά με τις ΗΠΑ δεν δικαιολογεί στρατιωτική σύγκρουση», λέει ο Μαδούρο

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να υποβαθμίζει χθες Παρασκευή το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης με σκοπό αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα, αποκρούοντας δηλώσεις που έκανε γι’ αυτό ο ομόλογός του Νικολάς Μαδούρο τις τελευταίες ημέρες.

«Δεν μιλάμε γι’ αυτό, αλλά μιλάμε για το γεγονός πως είχατε εκλογές που ήταν πολύ παράξενες εκλογές, για να το θέσουμε επιεικώς», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ ερωτηθείς στον Λευκό Οίκο από δημοσιογράφο πως απαντά στο σχόλιο του κ. Μαδούρο ότι η Ουάσιγκτον «επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος» με την ανάπτυξη δυνάμεων στην Καραϊβική, στην οποία βλέπει «απειλή».

Μαδούρο: «Καμιά από τις διαφορές δεν δικαιολογεί στρατιωτική σύγκρουση»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εκτίμησε χθες Παρασκευή πως «καμιά από τις διαφορές» ανάμεσα στην κυβέρνηση της χώρας του και αυτή των ΗΠΑ «δεν δικαιολογεί στρατιωτική σύγκρουση», καθώς οι εντάσεις συνεχίζουν να κλιμακώνονται ανάμεσα στα δυο κράτη.

«Καμιά από τις διαφορές που είχαμε και έχουμε δεν δικαιολογεί στρατιωτική σύγκρουση», είπε ο κ. Μαδούρο σε διάγγελμά του που μεταδόθηκε από όλα τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα της χώρας.

Τραμπ: Προκλητικές οι ενέργειες της Βενεζουέλας

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα χθες απείλησε πως «θα καταρρίπτονται» αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας της Βενεζουέλας αν κρίνεται πως απειλούν τις αμερικανικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην Καραϊβική, ενώ αμερικανικά μέσα μετέδωσαν πως το Πεντάγωνο προχωρά στην ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών αιχμής στο Πουέρτο Ρίκο, πέρα από την αρμάδα που πλέει ήδη στην περιοχή.

Ο Τραμπ έκανε τη δήλωση αυτή την επομένη της ανακοίνωσης του αμερικανικού Πενταγώνου πως δυο στρατιωτικά αεροσκάφη της Βενεζουέλας πέταξαν πάνω από πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ σε διεθνή ύδατα στην Καραϊβική, ενέργεια ιδιαίτερα «προκλητική», κατ’ αυτόν.

