Ομοσπονδιακοί πράκτορες στις φοιτητικές εστίες του Κολούμπια

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ερευνά εάν οι φοιτητικές διαδηλώσεις στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια για τον πόλεμο της Γάζας συνιστούσαν παραβίαση της ομοσπονδιακής νομοθεσίας περί τρομοκρατίας, ανακοίνωσε απόψε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς.

Νωρίτερα σήμερα, ομοσπονδιακοί πράκτορες ερεύνησαν δύο φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου, όπως ανέφερε η μεταβατική πρόεδρός του, Κατρίνα Άρμστρονγκ. Την προηγούμενη εβδομάδα η υπηρεσία μετανάστευσης συνέλαβε το Μαχμούντ Χαλίλ, τον φοιτητή που οργάνωσε τις κινητοποιήσεις στην πανεπιστημιούπολη και τον οποίο η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θέλει να απελάσει.

Πριν από την έρευνα, η αμερικανική κυβέρνηση, με επιστολή της στο Πανεπιστήμιο ζητούσε να γίνουν αλλαγές στην πολιτική του σε ότι αφορά την εισαγωγή και τις πειθαρχικές τιμωρίες των φοιτητών. Στην κοινή επιστολή των υπουργείων Παιδείας, Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών και της Διοίκησης Γενικών Υπηρεσιών αναφερόταν ότι η σχολή θα πρέπει να υλοποιήσει μια σειρά αλλαγών ως προϋπόθεση για να αποκατασταθούν οι ομοσπονδιακές χορηγίες και οι συμβάσεις ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων που ακυρώθηκαν πριν από μία εβδομάδα. Η κυβέρνηση ζητά μεταξύ άλλων από το πανεπιστήμιο να καθορίσει επισήμως τι συνιστά αντισημιτική πράξη, να απαγορεύσει τη χρήση μασκών «που κρύβουν την ταυτότητα ή εκφοβίζουν» και να θέσει το τμήμα Μεσανατολικών, Νοτιοασιατικών και Αφρικανικών Σπουδών υπό «αναγκαστική διαχείριση» για τουλάχιστον μια πενταετία. «Το Πανεπιστήμιο Κολούμπια (…) απέτυχε να προστατεύσει τους Αμερικανούς φοιτητές από την αντισημιτική βία και την παρενόχληση» αναφέρεται στο κείμενο αυτό.

Σύμφωνα με την Κατρίνα Άρμστρονγκ, στις σημερινές έρευνες δεν συνελήφθη κανείς και δεν κατασχέθηκε κανένα αντικείμενο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.