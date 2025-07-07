Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδιωξε τη Δευτέρα από τη θέση του τον υπουργό Μεταφορών Ρομάν Σταρόβοιτ, ο οποίος είχε αναλάβει τη θέση μόλις πριν από έναν χρόνο και κάτι.

Το προεδρικό διάταγμα της απόλυσης του Σταρόβοιτ δεν αναφέρει τους λόγους για την απροσδόκητη απομάκρυνσή του.

Ο Σταρόβοιτ διορίστηκε υπουργός Μεταφορών τον Μάιο του 2024, ενώ προηγουμένως είχε διατελέσει για σχεδόν πέντε χρόνια κυβερνήτης της δυτικής περιοχής Κουρσκ της Ρωσίας.

Λίγους μήνες μετά την παραίτησή του από τη θέση του κυβερνήτη, τα ουκρανικά στρατεύματα εισέβαλαν στο Κουρσκ, στο πλαίσιο της εισβολής που εξαπέλυσε το Κίεβο σε ρωσικό έδαφος.

Πριν αναλάβει ως περιφερειακός κυβερνήτης, ο Σταρόβοιτ εργαζόταν στον τομέα των μεταφορών, όπου ηγείτο της ομοσπονδιακής υπηρεσίας οδικών αξόνων της Ρωσίας, Rosavtodor, επί έξι χρόνια.

Ο Πούτιν διόρισε τον Αντρέι Νικίτιν ως υπηρεσιακό υπουργό Μεταφορών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Ο Νικίτιν είχε διατελέσει υφυπουργός Μεταφορών και είναι πρώην κυβερνήτης της περιοχής Νόβγκοροντ.





Πηγή: skai.gr

