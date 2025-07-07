Ο Ίλον Μασκ με μια ανάρτησή του στο Χ χλευάζει την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ για την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν, μετά τις αποκαλύψεις πως υπουργείο Δικαιοσύνης και FBI κατέληξαν στο συμπέρασμα πως δεν υπάρχει η περιβόητη «λίστα» και πως ο χρηματιστής αυτοκτόνησε και δεν δολοφονήθηκε στις φυλακές.

Στην ανάρτησή του ο Μασκ παρομοιάζει με κλόουν το υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ και το FBI.

Σε μια φωτογραφία που δημοσιεύει, την οποία συνοδεύει ένα οργισμένο emoji δείχνει την αναδίπλωση που έχει κάνει η αμερικανική κυβέρνηση, για τη «λίστα με τους πελάτες» του Επστάιν.

«Θα δημοσιεύσουμε τη λίστα του Επστάιν.

Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο.

Η λίστα του Επστάιν είναι στην οθόνη μας.

Δεν υπάρχει λίστα Επστάιν».

Σε άλλη ανάρτηση ο Μασκ έχει βάλει μετρητή που δείχνει μηδενικές συλλήψεις για το σκάνδαλο Επστάιν.

What’s the time? Oh look, it’s no-one-has-been-arrested-o’clock again … pic.twitter.com/CO9xJz68Tf — Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2025

Σημειώνεται πως τον προηγούμενο μήνα, ο Ίλον Μασκ κατηγόρησε ευθέως τον Ντόναλντ Τραμπ πως είναι στη «λίστα» του Επστάιν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ως απάντηση δημοσίευσε στο Truth Social μια δήλωση του πρώην δικηγόρου του Επστάιν, Ντέιβιντ Σόεν, λέγοντας ότι δεν εμπλέκεται σε κανένα έγκλημα. Ο Σόεν είχε εκπροσωπήσει και τον Τραμπ στην πρώτη δίκη για την παραπομπή του σε δίκη.

Ο Μασκ διέγραψε αργότερα την συγκεκριμένη ανάρτηση, λέγοντας ότι «το παράκανε».

Ωστόσο, η κόντρα των πρώην καλών φίλων και στενών συνεργατών καλά κρατεί.





Πηγή: skai.gr

