Ο Μασκ «πυροβολεί» από το X τον Τραμπ για τη λίστα Επστάιν - Παρομοιάζει την κυβέρνηση με κλόουν

Με μια φωτογραφία και ένα οργισμένο emoji απάντησε ο Μασκ στο πόρισμα του υπ. Δικαιοσύνης και του FBI πως δεν υπάρχουν στοιχεία για λίστα με πελάτες του Επστάιν

Μασκ

Ο Ίλον Μασκ με μια ανάρτησή του στο Χ χλευάζει την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ για την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν, μετά τις αποκαλύψεις πως υπουργείο Δικαιοσύνης και FBI κατέληξαν στο συμπέρασμα πως δεν υπάρχει η περιβόητη «λίστα» και πως ο χρηματιστής αυτοκτόνησε και δεν δολοφονήθηκε στις φυλακές.

Στην ανάρτησή του ο Μασκ παρομοιάζει με κλόουν το υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ και το FBI.

Σε μια φωτογραφία που δημοσιεύει, την οποία συνοδεύει ένα οργισμένο emoji δείχνει την αναδίπλωση που έχει κάνει η αμερικανική κυβέρνηση, για τη «λίστα με τους πελάτες» του Επστάιν.

  • «Θα δημοσιεύσουμε τη λίστα του Επστάιν.
  • Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο.
  • Η λίστα του Επστάιν είναι στην οθόνη μας. 
  • Δεν υπάρχει λίστα Επστάιν». 

Σε άλλη ανάρτηση ο Μασκ έχει βάλει μετρητή που δείχνει μηδενικές συλλήψεις για το σκάνδαλο Επστάιν.

Σημειώνεται πως τον προηγούμενο μήνα, ο Ίλον Μασκ κατηγόρησε ευθέως τον Ντόναλντ Τραμπ πως είναι στη «λίστα» του Επστάιν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ως απάντηση δημοσίευσε στο Truth Social μια δήλωση του πρώην δικηγόρου του Επστάιν, Ντέιβιντ Σόεν, λέγοντας ότι δεν εμπλέκεται σε κανένα έγκλημα. Ο Σόεν είχε εκπροσωπήσει και τον Τραμπ στην πρώτη δίκη για την παραπομπή του σε δίκη.

Ο Μασκ διέγραψε αργότερα την συγκεκριμένη ανάρτηση, λέγοντας ότι «το παράκανε».

Ωστόσο, η κόντρα των πρώην καλών φίλων και στενών συνεργατών καλά κρατεί. 


 

