Ο Ίλον Μασκ με μια ανάρτησή του στο Χ χλευάζει την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ για την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν, μετά τις αποκαλύψεις πως υπουργείο Δικαιοσύνης και FBI κατέληξαν στο συμπέρασμα πως δεν υπάρχει η περιβόητη «λίστα» και πως ο χρηματιστής αυτοκτόνησε και δεν δολοφονήθηκε στις φυλακές.
Στην ανάρτησή του ο Μασκ παρομοιάζει με κλόουν το υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ και το FBI.
Σε μια φωτογραφία που δημοσιεύει, την οποία συνοδεύει ένα οργισμένο emoji δείχνει την αναδίπλωση που έχει κάνει η αμερικανική κυβέρνηση, για τη «λίστα με τους πελάτες» του Επστάιν.
July 7, 2025
- «Θα δημοσιεύσουμε τη λίστα του Επστάιν.
- Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο.
- Η λίστα του Επστάιν είναι στην οθόνη μας.
- Δεν υπάρχει λίστα Επστάιν».
Σε άλλη ανάρτηση ο Μασκ έχει βάλει μετρητή που δείχνει μηδενικές συλλήψεις για το σκάνδαλο Επστάιν.
What’s the time? Oh look, it’s no-one-has-been-arrested-o’clock again … pic.twitter.com/CO9xJz68Tf— Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2025
Σημειώνεται πως τον προηγούμενο μήνα, ο Ίλον Μασκ κατηγόρησε ευθέως τον Ντόναλντ Τραμπ πως είναι στη «λίστα» του Επστάιν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ως απάντηση δημοσίευσε στο Truth Social μια δήλωση του πρώην δικηγόρου του Επστάιν, Ντέιβιντ Σόεν, λέγοντας ότι δεν εμπλέκεται σε κανένα έγκλημα. Ο Σόεν είχε εκπροσωπήσει και τον Τραμπ στην πρώτη δίκη για την παραπομπή του σε δίκη.
Ο Μασκ διέγραψε αργότερα την συγκεκριμένη ανάρτηση, λέγοντας ότι «το παράκανε».
Ωστόσο, η κόντρα των πρώην καλών φίλων και στενών συνεργατών καλά κρατεί.
