Το Ηνωμένο Βασίλειο αποκατέστησε τις διπλωματικές σχέσεις με τη Συρία

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Οκτώ μήνες μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, το Ηνωμένο Βασίλειο αποκατέστησε τις διπλωματικές σχέσεις με την κυβέρνηση της Συρίας, μετά την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στη Δαμασκό το περασμένο Σάββατο. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Βρετανού υπουργού στη χώρα εδώ και 14 χρόνια, γεγονός που σηματοδοτεί μια νέα φάση στις σχέσεις των δύο πλευρών.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Λάμι συναντήθηκε με τον πρόεδρο Αλ-Σαράα και τον υπουργό Εξωτερικών αλ-Σαϊμπάνι, με τον Βρετανό υπουργό να υπογραμμίζει τη σημασία μιας συμπεριληπτικής και αντιπροσωπευτικής πολιτικής μετάβασης στη Συρία. «Μετά από πάνω από μια δεκαετία συγκρούσεων, υπάρχει ανανεωμένη ελπίδα για τον συριακό λαό», δήλωσε ο Λάμι, τονίζοντας ότι η υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στη νέα κυβέρνηση στοχεύει στη δημιουργία ενός σταθερού, ασφαλούς και ευημερούντος μέλλοντος για όλους τους Σύριους.

Today in Damascus I met with President Al-Sharaa and FM @AsaadHShaibani. I welcomed progress made and stressed the need for an inclusive and representative political transition.



The UK stands ready to support the new Syrian Government. pic.twitter.com/uKGDwIcJdT — David Lammy (@DavidLammy) July 5, 2025

«Μια σταθερή Συρία είναι προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου», τόνισε ο Λάμι, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αποτραπεί η αναβίωση του ISIS, να καταπολεμηθεί η διακίνηση ανθρώπων και να εξαλειφθεί η απειλή των χημικών όπλων. Στο πλαίσιο αυτό, το Ηνωμένο Βασίλειο δεσμεύτηκε να χορηγήσει επιπλέον 2 εκατομμύρια λίρες στον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (OPCW), ώστε να υποστηριχθεί η πλήρης καταστροφή του προγράμματος χημικών όπλων του Άσαντ.

It was a great privilege to meet the White Helmets @SyriaCivilDef today.



For over a decade they have worked tirelessly to save the lives of those worst affected by the Syrian conflict.



Since 2011, the UK has provided the White Helmets with £70 million to support their efforts. pic.twitter.com/w92MI1Astt — David Lammy (@DavidLammy) July 5, 2025

Κατά την επίσκεψή του, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με εθελοντές της Συριακής Πολιτικής Άμυνας (Λευκά Κράνη), οι οποίοι συνεχίζουν το κρίσιμο έργο τους στην απομάκρυνση μη εκραγέντων πυρομαχικών και την παροχή επείγουσας ιατρικής βοήθειας. Επιπλέον, ο Λάμι επισκέφθηκε γυναικείες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη της Συρίας.

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης ένα νέο πακέτο βοήθειας 94,5 εκατομμυρίων λιρών, το οποίο θα καλύψει επείγουσες ανθρωπιστικές ανάγκες, θα ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη ανάκαμψη μέσω εκπαίδευσης και βιοπορισμού, και θα υποστηρίξει τις χώρες της περιοχής που φιλοξενούν Σύριους πρόσφυγες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.