Tupac Shakur: Πρωταγωνιστής σε νέο βιντεοπαιχνίδι μαζί με τον Snoop Dogg

Ο Snoop Dogg επιβεβαίωσε ότι η μορφή του Tupac Shakur θα χρησιμοποιηθεί στο Stranger Than Heaven, νέο παιχνίδι από τους δημιουργούς της σειράς Like A Dragon.

Το Stranger Than Heaven είναι ένα παιχνίδι δράσης-περιπέτειας που εκτείνεται σε πενήντα χρόνια. «Μια ιστορία ανδρών που δεν έχουν πού να πάνε και ο απεγνωσμένος αγώνας τους να βρουν μία πατρίδα. Χρησιμοποιούν ακραία βία για να επιβιώσουν και μουσικό ταλέντο για να αναδειχθούν ως σόουμαν σε πέντε πόλεις και εποχές της σύγχρονης Ιαπωνίας» αναφέρεται στην περιγραφή του παιχνιδιού.

Tupac stars in Playstation's Stranger Than Heaven video game reveal trailer. pic.twitter.com/w48agVdkzo — 2Pac News (@2Pacnews) June 8, 2026

Νωρίτερα φέτος επιβεβαιώθηκε ότι ο Snoop Dogg θα πρωταγωνιστούσε στο Stranger Than Heaven ως Ορφέας. Άλλοι μουσικοί, οι Tori Kelly (Kelly Day), Ado (Keiko Shirai) και Satoshi Fujihara (Takashi), συμμετέχουν επίσης στο παιχνίδι

Την περασμένη Παρασκευή ο Snoop Dogg ανέβηκε στη σκηνή του Summer Game Fest για να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του Tupac στο Stranger Than Heaven ως Αμάρου, που είναι το μεσαίο όνομα του εκλιπόντος ράπερ. «Η οικογένεια του Tupac, ο γιος μου και εγώ συνεργαζόμαστε πολύ στενά» εξήγησε ο Snoop. «Οπότε ήταν λογικό να τον βάλουμε σε αυτό το παιχνίδι, επειδή η μορφή του και το πνεύμα του εξακολουθούν να ζουν. Απλώς ένιωσα ότι συνδέεται πολύ με αυτό που κάνουμε» εξήγησε.

Πηγή: skai.gr

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