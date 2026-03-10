Ασάφεια και ακρίβεια: Μεγάλο το πολιτικό ρίσκο για τον Τραμπ από τον πόλεμο με το Ιράν

Αντικρουόμενα είναι τα μηνύματα που στέλνει ο Τραμπ για τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν. Η Δευτέρα, η 10η ημέρα του πολέμου, αποτύπωσε αυτή τη σύγχυση γύρω από το χρονοδιάγραμμα και τους τελικούς στόχους.

Μετά από ένα ταραχώδες πρωινό, κατά το οποίο οι δείκτες του αμερικανικού χρηματιστηρίου υποχώρησαν και οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν, ο Αμερικανός πρόεδρος άρχισε να καλεί διαδοχικά δημοσιογράφους, σε μια προφανή προσπάθεια να καθησυχάσει τις αγορές. Ωστόσο, τα σχόλιά του στερούνταν σαφήνειας ακόμη και όταν πιέστηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Έχω σχέδιο για τα πάντα, εντάξει;» είπε σε δημοσιογράφο της New York Post, όταν ρωτήθηκε για την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου. «Έχω σχέδιο για τα πάντα. Θα είστε πολύ χαρούμενοι».

Στο CBS News δήλωσε ότι ο πόλεμος «έχει σχεδόν ολοκληρωθεί». «Είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα» πρόσθεσε. Όταν ρωτήθηκε αν η επιχείρηση θα μπορούσε συνεπώς να τελειώσει σύντομα, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν ξέρω, εξαρτάται. Το πότε θα ολοκληρωθεί βρίσκεται μόνο στο δικό μου μυαλό, σε κανενός άλλου».

Η τηλεφωνική του «εξόρμηση» είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα, τουλάχιστον σε οικονομικό επίπεδο. Οι χρηματιστηριακές αγορές ανέκαμψαν και η τιμή του πετρελαίου, που νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχε φτάσει τα 120 δολάρια το βαρέλι, υποχώρησε κάτω από τα 90 δολάρια.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι δεν θα σταματήσει τον πόλεμο μέχρι την «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν. Ωστόσο, μετά τα σχόλιά του τη Δευτέρα, φάνηκε ότι το τέλος της στρατιωτικής επιχείρησης που έχει αναστατώσει τη Μέση Ανατολή και έχει οδηγήσει σε σχεδόν πλήρη διακοπή της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού του Ορμούζ ίσως βρίσκεται πλέον κοντά.

Όμως, μέχρι το βράδυ, ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε να αναδιπλώνεται σε σχέση με αυτά τα σχόλια.

«Θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε τεράστια επιτυχία ήδη από τώρα» είπε. «Ή θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε πιο πέρα. Και θα προχωρήσουμε πιο πέρα».

Δήλωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «πολύ κοντά στο να ολοκληρώσουν» αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε «εκδρομή», αλλά προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εντείνουν τα πλήγματα εάν το Ιράν συνεχίσει να απειλεί δεξαμενόπλοια που εξέρχονται από τον Περσικό Κόλπο.

«Θα τους χτυπήσουμε τόσο σκληρά που δεν θα είναι δυνατόν για αυτούς ή για οποιονδήποτε τους βοηθά να ανακάμψουν σε εκείνο το τμήμα του κόσμου» είπε.

Ο Τραμπ παρουσίασε επίσης μια ευρύτερη αποστολή για τον πόλεμο. Στόχος του, όπως δήλωσε, είναι να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα μπορεί να αναπτύξει οπλικά συστήματα ικανά να στοχεύσουν τις ΗΠΑ, το Ισραήλ ή οποιονδήποτε Αμερικανό σύμμαχο «για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα».

Αυτό τελικά μπορεί να απαιτήσει ένα είδος αλλαγής καθεστώτος - κάτι που ο Τραμπ δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής - καθώς ο εκλιπών αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ αντικαταστάθηκε στην ηγεσία από τον γιο του.

Μέσα σε λίγες ώρες, τα μηνύματα από τον πρόεδρο ήταν καταιγιστικά και αντικρουόμενα. Όσοι αναζητούσαν ενδείξεις για το πότε θα μπορούσε να τελειώσει αυτή η τεράστια στρατιωτική επιχείρηση ή συγκεκριμένα στοιχεία για τους στόχους της, έμειναν τελικά με περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις.

Σε συνέντευξή του στο CBS News την Κυριακή, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ περιέγραψε την επόμενη φάση της αμερικανοϊσραηλινής επιχείρησης, η οποία περιλαμβάνει τη χρήση ισχυρότερων συμβατικών όπλων.

«Η δυνατότητα να πετάμε πάνω από την περιοχή και να πλήττουμε στόχους με πιο συμβατικά πυρομαχικά - βόμβες βαρύτητας 500, 1.000 και 2.000 λιβρών σε στρατιωτικούς στόχους» είπε «είναι κάτι που ουσιαστικά δεν έχουμε ακόμη αρχίσει πραγματικά να εφαρμόζουμε στην εκστρατεία».

Όταν ο Τραμπ ρωτήθηκε τη Δευτέρα για την αντίφαση ανάμεσα στη δήλωσή του ότι ο πόλεμος «έχει σχεδόν ολοκληρωθεί» και στα σχόλια του Χέγκσεθ, απάντησε: «Νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει και τα δύο». «Είναι η αρχή για το χτίσιμο μιας νέας χώρας», πρόσθεσε.

Ωστόσο, η οικοδόμηση ενός κράτους στα πρότυπα του Ιράκ είναι κάτι που ο Ντόναλντ Τραμπ και οι συνεργάτες του έχουν δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμούν να αναλάβουν.

Την Τρίτη, οι Αμερικανοί επενδυτές θα κρίνουν τα τελευταία σχόλια του Τραμπ. Αλλά ακόμη κι αν οι έντονες διακυμάνσεις των αγορών που παρατηρήθηκαν αρχίσουν να σταθεροποιούνται, η άνοδος στις τιμές της βενζίνης πιθανότατα θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να υποχωρήσει.

Στις ΗΠΑ, η μέση τιμή ενός γαλονιού βενζίνης είναι πλέον 3,48 δολάρια, αυξημένη κατά 48 σεντ σε σχέση με πριν από μία εβδομάδα.

Αυτό συμβαίνει ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι η οικονομία ήδη αντιμετωπίζει δυσκολίες. Την περασμένη Παρασκευή, για παράδειγμα, η αμερικανική ΔΥΠΑ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ έχασαν 92.000 θέσεις εργασίας τον Φεβρουάριο, η ανεργία αυξήθηκε στο 4,4% και το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, στο 62%, ήταν το χαμηλότερο από τον Δεκέμβριο του 2021.

Η ακρίβεια εμφανίζεται συχνά ως το σημαντικότερο ζήτημα για τους Αμερικανούς και οι ίδιες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υπάρχει σημαντική αντίθεση στη συνεχιζόμενη στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν. Πρόκειται για έναν επικίνδυνο συνδυασμό για έναν πρόεδρο που συνδέεται άμεσα με αυτή την επιχείρηση και απέχει μόλις λίγους μήνες από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, οι οποίες θα κρίνουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι οι υψηλές τιμές είναι προσωρινές και ότι μέχρι τη στιγμή που οι Αμερικανοί θα προσέλθουν στις κάλπες τον Νοέμβριο θα είναι πιο αισιόδοξοι για το κόστος ζωής.

Πηγή: skai.gr

