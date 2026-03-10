Προπαγανδιστικό βίντεο με όλα τα ιρανικά όπλα (πυραύλους, drones, αυτοκινούμενα ραντάρ) έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα η Τεχεράνη εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Το τραγούδι του προπαγανδιστικού βίντεο που δημοσίευσαν οι Φρουροί της Επανάστασης λέγεται «για τον Θεό, τη Μητέρα και την Πατρίδα», ενώ στα πλάνα διακρίνονται και Ιρανοί πολίτες που θρηνούν για τον θάνατο του Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ.



Νωρίτερα, το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι στόχευσε αμερικανική βάση στην περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ, κέντρο δορυφορικών τηλεπικοινωνιών στο Τελ Αβίβ και διυλιστήριο πετρελαίου και φυσικού αερίου και δεξαμενές καυσίμων στη Χάιφα δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο για τη Χάιφα.

«Το αρχηγείο του εισβάλλοντος αμερικανικού στρατού στην αεροπορική βάση Αλ Χαρίρ στην περιοχή του Κουρδιστάν έγινε στόχος πέντε πυραύλων», αναφέρει το IRGC σε ανακοίνωσή του στο κανάλι του στο Telegram.

Επίσης οι Φρουροί της Επανάστασης παρουσιάζουν και φωτογραφία του Κέντρου Δορυφορικών Επικοινωνιών του Τελ Αβίβ, όπως οι ίδιοι αναφέρουν.

