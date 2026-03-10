Κλείνει η μακροχρόνια δικαστική διαμάχη της τουρκικής Halkbank με τις ΗΠΑ

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ συμφώνησε να διευθετήσει τη μακροχρόνια ποινική δίωξη σε βάρος της τουρκικής κρατικής τράπεζας Halkbank λέγοντας ότι η εν λόγω συμφωνία προωθεί το συμφέρον της Ουάσινγκτον να μειωθεί η υποστήριξη προς το Ιράν.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες, Δευτέρα, αίρει ένα από τα μείζονα ζητήματα που επιβάρυναν τις σχέσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τουρκία. Τερματίζει επίσης μια υπόθεση που διαρκεί χρόνια με επίκεντρο κατηγορίες ότι η Halkbank βοήθησε το Ιράν να αποφύγει αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις.

Η συμφωνία, που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, απαγορεύει στη Halkbank να έχει συναλλαγές που θα ωφελούν το Ιράν και απαιτεί απ' αυτή να προσλάβει έναν επόπτη που θα εξασφαλίζει τη συμμόρφωσή της με τις κυρώσεις και με τη νομοθεσία κατά του ξεπλύματος χρημάτων.

Η τράπεζα δεν θα καταβάλει χρήματα και οι κατηγορίες πιθανότατα θα απορριφθούν, αφού ο επόπτης εξετάσει τη συμμόρφωση της Halkbank, προβλέπεται από τη συμφωνία.

«Αυτή η συμφωνία με τη Halkbank προωθεί τα επιτακτικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης τρομοκρατών και της οικονομικής στήριξης της κυβέρνησης του Ιράν» τονίζει ο εισαγγελέας του Μανχάταν Τζέι Κλέιτον σε επιστολή του προς τον περιφερειακό δικαστή Ρίτσαρντ Μπέρμαν, ο οποίος είναι αρμόδιος για την υπόθεση.

Ο Κλέιτον δήλωσε επίσης ότι η συμφωνία εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, προωθώντας τα συμφέροντα της κυβέρνησης των ΗΠΑ για την εθνική ασφάλεια, όσον αφορά την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρημάτων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η έγκριση του Μπέρμαν απαιτείται για τη συμφωνία με την Halkbank. Ο Κλέιτον ζήτησε από τον δικαστή να αναβάλει μια προγραμματισμένη για τις 11 Μαρτίου συνεδρίαση. Τον Οκτώβριο, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ είχε αφήσει σε ισχύ την απόφαση ομοσπονδιακού εφετείου που είχε επιτρέψει να προχωρήσει η δίωξη σε βάρος της Halkbank. Η συμφωνία με την τουρκική τράπεζα ανακοινώθηκε στη διάρκεια του συνεχιζόμενου αμερικανοϊσραηλινού πολέμου με το Ιράν.

Τούρκοι αξιωματούχοι είχαν προτείνει, στη διάρκεια της συνάντησης το Σεπτέμβριο του Ερντογάν με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, να διευθετήσουν την υπόθεση καταβάλλοντας περίπου 100 εκατ. δολάρια, είχαν πει δύο πηγές στο Reuters τον Οκτώβριο.

Σε δήλωσή της, η Halkbank υπογραμμίζει πως δεν αποδέχθηκε οποιαδήποτε ενοχή της και ότι με τη συμφωνία κλείνει εντελώς η υπόθεση.

Ο Χακάν Αμπάς, διευθυντής στην εταιρεία συμβούλων Strategic Advisory Services, λέει πως η συμφωνία «κλείνει ένα μακρύ και δαπανηρό νομικό κεφαάλαιο, ενώ ενισχύει τις προδιαγραφές συμμόρφωσης. Οι Τραμπ και Ερντογάν φαίνεται να καθαρίζουν σταθερά την αμερικανοτουρκική ατζέντα από μείζονες διενέξεις».

Το 2019, στη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, αμερικανοί εισαγγελείς είχαν απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος της Halkbank για απάτη, ξέπλυμα χρημάτων και συνωμοσία για να βοηθήσει το Ιράν να χρησιμοποιήσει εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και εταιρείες βιτρίνα στο Ιράν, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η τράπεζα μετέφερε μυστικά 20 δισεκατομμύρια δολάρια, μετέτρεψε πετρελαϊκά έσοδα σε χρυσό και μετρητά πρός όφελος ιρανικών συμφερόντων και πιστοποίησε ψευδείς αποστολές τροφίμων για να δικαιολογήσει μεταφορές πετρελαϊκών εσόδων.

Η Halkbank είχε αρνηθεί τις κατηγορίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.