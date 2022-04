Την «απόσχιση» της Ανατολικής Ουκρανίας και την επιβολή ενός «αυτόνομου καθεστώτος», υπό την επιρροή της Μόσχας, φέρεται να είχε θέσει ευθύς εξ αρχής ως βασικό του στόχο ο Βλαντίμιρ Πούτιν, δίνοντας εντολή στα στρατεύματά του να εισβάλουν στην ουκρανική επικράτεια, στις 24 Φεβρουαρίου. Σχεδόν δύο μήνες μετά, ο σκοπός του Ρώσου προέδρου αρχίζει να γίνεται πιο ευδιάκριτος για τους διεθνείς αναλυτές, ενώ και η Μόσχα δεν κρύβει πλέον τα σχέδιά της, ζητώντας από τη Δύση να αναγνωρίσει την αυτονομία των περιοχών που δείχνει να ελέγχει με τον στρατό του και την ένταξη της Κριμαίας και επισήμως ως μέρος της ρωσικής επικράτειας.

Οι χάρτες που αποτυπώνουν τις κινήσεις και την κατοχή των ουκρανικών εδαφών από τα ρωσικά στρατεύματα, ενισχύουν το σενάριο της διχοτόμησης της Ουκρανίας. Ο έλεγχος της Ανατολικής Ουκρανίας και η αποκοπή του Κιέβου από τη Μαύρη Θάλασσα και τη Θάλασσα του Αζόφ, σε συνδυασμό με την απουσία δυτικών δυνάμεων (ΝΑΤΟ) από την κεντρική και βόρεια Ουκρανία, σημαίνει την αποδυνάμωση της χώρας και την εξάρτησή της από τις αποφάσεις του Κρεμλίνου, το οποίο επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει τις ισορροπίες και τους συσχετισμούς δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή.

Τα δεδομένα που έχουμε από τον πόλεμο στην Ουκρανία μας δείχνουν ότι ο Πούτιν θέλει να ελέγξει τις περιοχές της Ουκρανίας που βρίσκονται στα σύνορα με τη Ρωσία, δημιουργώντας μία «ζώνη ασφαλείας», όπως την αποκαλούν. Πρόκειται για ένα μέτωπο μήκους 480 χιλιομέτρων, που ξεκινά από το Χάρκοβο και εκτείνεται έως τη Χερσώνα και το Μικολάιφ, ενώ σε μία επόμενη φάση των πολεμικών επιχειρήσεων, δεν αποκλείεται ο εγκλωβισμός και της Οδησσού, ώστε να «αποκλειστεί» κάθε έξοδος της Ουκρανίας προς τη θάλασσα.

Ο χάρτης που ακολουθεί, δείχνει τις περιοχές που έχουν υπό τον έλεγχό τους οι ρωσικές δυνάμεις μετά από 56 ημέρες πολέμου.

Στόχος η κατάληψη του Ντονμπάς

Η ρωσική στρατιωτική διοίκηση δεν κρύβει πλέον ότι στόχος της είναι η «απελευθέρωση», όπως την αποκαλούν, του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ (Ντονμπάς), μαζί με τις γύρω περιοχές.

Οι κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων δείχνουν ακριβώς αυτό. Οι κινήσεις ξεκινούν από τα σύνορα με τη Ρωσία, με κατεύθυνση προς το εσωτερικό και τη ζώνη που έχουν θέσει ως όριο στη Μόσχα.

Μικρή πρόοδος στα νότια

Σε αντίθεση με τις ανατολικές επαρχίες, τα ρωσικά στρατεύματα στον νότο δείχνουν να κινούνται με πιο αργό ρυθμό, διατηρώντας τα εδάφη που έχουν κατακτήσει έως τώρα και κτυπώντας στρατηγικούς στόχους.

Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι πρόκειται για προετοιμασία ενός ακόμα μετώπου, το οποίο θα ενεργοποιηθεί σε πλήρη κλίμακα όταν θα ολοκληρωθεί η κατάκτηση του Ντονμπάς. Με άλλα λόγια, το σχέδιο Πούτιν φαίνεται να περιλαμβάνει ως επομενο «σταθμό» την Οδησσό και όχι το Κίεβο, όπως φοβούνται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι συνεργάτες του.

Ολοκληρωτικά περικυκλωμένη η Μαριούπολη

Η Μαριούπολη είναι πόλη κλειδί για τις ρωσικές επιχειρήσεις, καθώς είναι το μεγαλύτερο λιμάνι στην Αζοφική και ο σύνδεσμος του Ντονμπάς με τις νότιες και δυτικές περιοχές.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η πτώση της Μαριούπολης είναι θέμα χρόνου και θα επιτευχθεί σύντομα. Σε συνδυασμό με την κατοχή της Μελιτόπολης, οι Ρώσοι ελέγχουν πλήρως τον διάδρομο από το Ντονμπάς προς την Κριμαία.

Τους όρους για ειρηνευτική συμφωνία έστειλε η Μόσχα στο Κίεβο

Προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας απέστειλε η Μόσχα στο Κίεβο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, η Ρωσία υπέβαλε προσχέδιο με ειρηνευτικό σχέδιο στην Ουκρανία "με σαφή γλώσσα" και περιμένει απάντηση

«Αυτή τη στιγμή, το έγγραφο μας το οποίο περιλαμβάνει ξεκάθαρους όρους, παραδόθηκε στην ουκρανική πλευρά. Η μπάλα είναι στο δικό τους γήπεδο. Περιμένουμε μιαν απάντηση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ.

