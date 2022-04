Για πυροβολισμούς στην Ουάσιγκτον στο σημείο που βρίσκεται στην πρεσβεία του Περού, κάνουν λόγο αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία απάντησε στις αναφορές αυτές για πυροβολισμούς, λέγοντας ότι διερευνά το περιστατικό.

Μάλστα σύμφωνα με τον παρουσιαστή του NBC News Jummy Olabanji, η Μυστική Υπηρεσία χειρίζεται την έρευνα.

Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν υπάρχουν θύματα από τους πυροβολιασμούς

BREAKING: @DCPoliceDept says officers on the scene of a shooting investigation at the Peruvian Embassy, located in the 3000 block of Garrison Street, in NW. MPD says this is a Secret Service investigation. More on @nbcwashington app.