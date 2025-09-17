Ο θάνατος δεκάδων χιλιάδων Παλαιστινίων στη Γάζα επιτέλους έπεισε αξιωματούχους των Βρυξελών να εντείνουν τις προσπάθειες τους για να τιμωρήσουν το Ισραήλ. Είναι μάλλον απίθανο, όμως, να υπάρξει αποτέλεσμα, σημειώνει το Politico.

Σήμερα, Τετάρτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει λεπτομερείς προτάσεις για την αναστολή των ευνοϊκών εμπορικών όρων και την επιβολή κυρώσεων σε «εξτρεμιστές» υπουργούς του Ισραήλ.

Η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης είναι κρίσιμη. Έρχεται μόλις 24 ώρες μετά την ανακοίνωση επιτροπής του ΟΗΕ ότι το Ισραήλ διαπράττει «γενοκτονία», και ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις ξεκινούν μεγάλες χερσαίες επιχειρήσεις με σκοπό την κατάληψη της Πόλης της Γάζας.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δέχεται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση τις τελευταίες εβδομάδες να τηρήσει σκληρότερη στάση απέναντι στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα επιδεινώνεται.

Σύμφωνα με την Κάγια Κάλας, την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, το νέο πακέτο θα προβλέπει την επιβολή δασμών σε περισσότερο από το ένα τρίτο του εμπορίου του Ισραήλ με την ΕΕ, το οποίο ανήλθε σε 42,6 δισ. ευρώ πέρυσι.

Στα χαρτιά, η επίδραση θα είναι σημαντική, αφού η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ισραήλ. Αλλά στην πραγματικότητα, η πρόταση έχει ελάχιστες πιθανότητες να εξασφαλίσει την απαραίτητη στήριξη από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ώστε να εφαρμοστεί άμεσα - ή ίσως και ποτέ.

Μέχρι στιγμής η ηγεσία της ΕΕ έχει παραμείνει στο επίπεδο δηλώσεων καταδίκης για αυτό που οι ηγέτες των χωρών χαρακτηρίζουν «λιμοκτονία από ανθρώπινο παράγοντα» των Παλαιστινίων.

Έχουν περάσει 51 ημέρες από τότε που η Επιτροπή πρότεινε αυτό που θεωρήθηκε ως η πιο ήπια δυνατή κύρωση κατά του Ισραήλ, ως διαμαρτυρία για τη μαζική πείνα των Παλαιστινίων: την αναστολή τμημάτων του ερευνητικού προγράμματος Horizon Europe. Αλλά ούτε αυτή η πρόταση προχώρησε πέρα από το στάδιο της συζήτησης.

Αν και όλο και περισσότερες κυβερνήσεις αναλαμβάνουν δικές τους πρωτοβουλίες – επιβάλλοντας κυρώσεις σε Ισραηλινούς υπουργούς και δεσμευόμενες να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος – η ΕΕ ως σύνολο παραμένει βαθιά διχασμένη.

Όπως παραδέχθηκε η ίδια η φον ντερ Λάιεν την περασμένη εβδομάδα, «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να παραμείνουμε σε παραλυσία». Η «αδυναμία της Ευρώπης να συμφωνήσει», είπε, είναι «οδυνηρή».

Η πιο περίπλοκη θέση όλων είναι αυτή της οικονομικής και πολιτικής υπερδύναμης της Ένωσης: της Γερμανίας.

Ο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος προέρχεται από την ίδια συντηρητική πολιτική οικογένεια με τη φον ντερ Λάιεν, έχει γίνει όλο και πιο επικριτικός απέναντι στην κυβέρνηση Νετανιάχου από τότε που ανέλαβε καγκελάριος τον Φεβρουάριο. Τον περασμένο μήνα απαγόρευσε την εξαγωγή όλων των γερμανικών όπλων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από το Ισραήλ στη Γάζα.

Αλλά αυτό προκάλεσε αμέσως αντιδράσεις μέσα στο ίδιο του το κόμμα. Τώρα, κανείς στις Βρυξέλλες δεν πιστεύει ότι ο Μερτς θα υποστηρίξει τα σχέδια της φον ντερ Λάιεν για αναστολή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Ισραήλ, παρότι κάποιοι εκτιμούν ότι η Γερμανία και άλλες χώρες θα υποστηρίξουν κυρώσεις κατά των βίαιων Ισραηλινών εποίκων.

Χωρίς τη στήριξη της Γερμανίας, οι εμπορικές κυρώσεις δεν θα έχουν την πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ για να εφαρμοστούν. Οι επίσημες κυρώσεις κατά Ισραηλινών υπουργών είναι ακόμη δυσκολότερες, καθώς απαιτούν την ομόφωνη υποστήριξη και των 27 κρατών-μελών.

Για τον Μερτς, ο τρόπος χειρισμού του Ισραήλ αποτελεί μια δυσβάσταχτη πολιτική πρόκληση. Η ναζιστική κληρονομιά του Ολοκαυτώματος ρίχνει βαριά σκιά στη γερμανική πολιτική: το βράδυ της Δευτέρας, ένας συγκινημένος Μερτς πάλεψε να συγκρατήσει τα δάκρυά του κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε συναγωγή στο Μόναχο, καταγγέλλοντας το νέο κύμα αντισημιτισμού.

Οι χώρες που αποτυγχάνουν να δράσουν για να σταματήσουν μια γενοκτονία μπορεί θεωρητικά να θεωρηθούν συνένοχες, βάσει της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά των Γενοκτονιών, γεγονός που ενδέχεται να ωθήσει περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να υποστηρίξουν τις κυρώσεις της ΕΕ. Η Γερμανία, πάντως, δεν είναι η μόνη. Διπλωμάτες της ΕΕ σημειώνουν ότι και άλλες χώρες, όπως η Ιταλία, η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Αυστρία, αρνήθηκαν να υποστηρίξουν μέτρα κατά του Ισραήλ.

Ωστόσο, για τον Μερτς, οι εσωτερικοί πολιτικοί συσχετισμοί πιθανότατα καθιστούν αδύνατο για την κυβέρνησή του να αποδεχθεί ότι διαπράττεται γενοκτονία - πόσο μάλλον να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να περιορίσει το εμπόριο ΕΕ-Ισραήλ.

Η Κάτια Χόγιερ, Γερμανοβρετανίδα ακαδημαϊκός και συγγραφέας του βιβλίου Beyond the Wall, δήλωσε ότι οι σχέσεις του Μερτς με τους Χριστιανοδημοκράτες θα επηρεάσουν σίγουρα τις αποφάσεις του. «Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Μερτς έχει με το μέρος του τη γερμανική κοινή γνώμη όσον αφορά μια πιο σκληρή στάση απέναντι στο Ισραήλ, αλλά το πρόβλημά του είναι η αντίδραση που θα δεχτεί από το ίδιο του το κόμμα», είπε.

«Η CDU/CSU ήταν πάντα το σπίτι για όσους στηρίζουν σθεναρά το Ισραήλ. Για πολλούς, αυτό είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ψυχής του κόμματος. Καθώς βρίσκεται ήδη υπό πίεση για διάφορες υποσχέσεις που έχουν αθετηθεί και είναι αντιμέτωπος με την απογοήτευση των συντηρητικών, δεν ξέρω αν ο Μερτς θα νιώσει ότι μπορεί να μείνει αλώβητος από μια αλλαγή πολιτικής σε αυτόν τον τομέα».

Όσο για την φον ντερ Λάιεν, ο πόνος της παράλυσης της Ευρώπης μάλλον θα συνεχιστεί.

