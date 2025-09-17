Γιούλια Ναβάλναγια: Εργαστηριακές εξετάσεις δείχνουν ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι είχε δηλητηριαστεί

H Γιούλια Ναβάλναγια, χήρα του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, δήλωσε ότι εργαστηριακές εξετάσεις έδειξαν ότι ο σύζυγός της δηλητηριάστηκε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Μετά το θάνατο του Ναβάλνι σε ρωσική φυλακή στις 16 Φεβρουαρίου 2024, η ομάδα του κατάφερε να πάρει βιολογικά του δείγματα και να τα στείλει στο εξωτερικό, σε εργαστήρια δύο δυτικών χωρών. Αυτά έκαναν έρευνες και επιβεβαίωσαν ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι είχε δηλητηριαστεί, όπως είπε η σύζυγός του σύμφωνα με το ρωσικό ανεξάρτητο πρακτορείο Meduza.

«Και τι θα γίνει τώρα; Δεν ξέρω. Ένας Ρώσος πολίτης δολοφονήθηκε στο έδαφος της Ρωσίας, και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία βρίσκονται επίσης εκεί. Οι δυτικές χώρες δεν έχουν κανένα νομικό λόγο να ξεκινήσουν και να διεξάγουν ποινική υπόθεση», πρόσθεσε η Γιούλια Ναβάλναγια.

