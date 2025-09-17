Σχεδόν 230 φορτηγά που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν χθες, Τρίτη στη Λωρίδα της Γάζας μέσω των περασμάτων Κερέμ Σαλόμ και Ζικίμ, δήλωσε ο Συντονιστής Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων του Ισραήλ, γνωστός ως COGAT, την ίδια στιγμή που το Ισραήλ προχώρησε σε χερσαία επιχείρηση αναγκάζοντας εκατοντάδες πολίτες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να μετακινηθούν σε ασφαλέστερα μέρη.

Σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία COGAT, χθες τα Ηνωμένα Έθνη και άλλοι διεθνείς οργανισμοί συγκέντρωσαν επίσης βοήθεια αξίας περίπου 250 φορτηγών από την πλευρά των περασμάτων της Γάζας για να διανεμηθεί.

«Το περιεχόμενο εκατοντάδων φορτηγών εξακολουθεί να περιμένει την παραλαβή του από την πλευρά των περασμάτων της Γάζας», αναφέρει η COGAT.

Παρόμοιες ποσότητες παραδόσεων βοήθειας έχουν αναφερθεί καθημερινά τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο ΟΗΕ έχει δηλώσει ότι 600 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να διανέμονται καθημερινά προκειμένου να σιτιστούν σωστά οι περίπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι της Λωρίδας εν μέσω του πολέμου.

Η COGAT αναφέρει επίσης ότι «δεξαμενόπλοια με καύσιμα του ΟΗΕ εισήλθαν χθες για τη λειτουργία βασικών ανθρωπιστικών συστημάτων» και ότι συντόνισε την είσοδο και έξοδο των εργαζομένων στην ανθρωπιστική βοήθεια που εναλλάσσονταν μεταξύ τους από τη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

