Την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Γάζα την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στον παλαιστινιακό θύλακα περιέγραψε το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή «Αταίριαστοι» ο διευθυντής του παιδιατρικού νοσοκομείου της Γάζας, Τζελίμ Σουλεϊμάν.

«Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Ο κόσμος έχει χάσει την ελπίδα στη ζωή γιατί ο στρατός χτυπάει όπου να ναι, μεγάλα κτίρια, μικρά» ανέφερε ο κ. Σουλεϊμάν.

Όπως ο ίδιος είπε, στην πόλη της Γάζας συνεχίζουν να βρίσκονται όσοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να φύγουν, διότι όπως ανέφερε κοστίζει πάρα πολύ να φύγει μια οικογένεια από τα νότια προς τα βόρεια.

«Είναι 700.000 με 800.000 άτομα που είναι δύσκολο να φύγουν. Και πάνε σε μέρη που δεν έχουν νερό, ρεύμα» ανέφερε.

Για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο ο κ. Σουλεϊμάν είπε ότι είναι πολύ δύσκολη.

«Έχει καταστραφεί ο πάνω όροφος και ο κάτω έχει καταστραφεί μερικώς. Στο νοσοκομείο νοσηλεύονταν χθες 110 παιδιά. Συνήθως νοσηλεύονται πάνω από 300 με 400 παιδιά. Είναι το μόνο παιδιατρικό νοσοκομείο που έχει απομείνει στη Λωρίδα» είπε.

Στην ερώτηση τι σκέφτεται ο ίδιος και η οικογένειά του να κάνει, απάντησε ότι υπάρχει ο φόβος αλλά όπως είπε «είμαστε ανθρωπιστικό ιατρείο. Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια».

Παράλληλα, ο κ. Σουλεϊμάν είπε για την παρουσία της Χαμάς ότι αυτή δεν υπάρχει στους δρόμους.

«Δεν υπάρχει Χαμάς. Δεν είναι στρατός να τους βλέπεις. Είναι άνθρωποι μέσα στον κόσμο, μπορεί να είναι παιδιά που ούτε οι γονείς τους δεν ξέρουν ότι είναι Χαμάς» επισήμανε.

Τέλος, ερωτηθείς για το αν υπάρχει προειδοποίηση πριν από τα χτυπήματα απάντησε ότι «δεν υπάρχει».

Πηγή: skai.gr

