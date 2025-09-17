Περίπου 50 στόχους έπληξε ο ισραηλινός στρατός κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι περισσότεροι από τους οποίους βρίσκονται στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις ισραηλινές δυνάμεις.

Την περασμένη ημέρα, συνολικά 140 στόχοι επλήγησαν, σύμφωνα με τον στρατό.

Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι οι στόχοι περιλάμβαναν σήραγγες, κτίρια που χρησιμοποιούνταν από τρομοκρατικές ομάδες, πυρήνες μαχητών και άλλες υποδομές, αλλά παρέχει λίγες άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την εντατικοποιημένη προέλασή του στη μεγαλύτερη αστική περιοχή της Γάζας, η οποία ξεκίνησε χθες.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Παράλληλα, δημοσίευσε και σχετικό υλικό από τις αεροπορικές επιδρομές του τις τελευταίες δύο ημέρες.

Ο στρατός αναφέρει ότι τη Δευτέρα, πριν από την έναρξη της επίθεσης, έπληξε ένα εργαστήριο κατασκευής όπλων της Χαμάς, όπου ήταν συγκεντρωμένοι αρκετοί πράκτορες που εμπλέκονταν στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Δευτερεύουσες εκρήξεις ακούστηκαν μετά την επίθεση, αναφέρει ο Ισραηλινός Στρατός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.