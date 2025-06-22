Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν καταδίκασε σήμερα την «επιθετικότητα» των ΗΠΑ μετά τον αμερικανικό βομβαρδισμό κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι βρίσκεται «πίσω» από τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στο Ιράν, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Αυτή η επιθετικότητα έδειξε ότι η Αμερική είναι ο κύριος παράγοντας πίσω από τις εχθρικές ενέργειες του σιωνιστικού καθεστώτος κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», είπε, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ επενέβησαν αφού διαπίστωσαν την «προφανή ανικανότητα» του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

