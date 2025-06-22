Γερμανία: "Ευκαιρία" για ειρήνη στην Μέση Ανατολή η αμερικανική επίθεση, αλλά και επιφυλάξεις

Ως «ευκαιρία» για τους Ιρανούς και την ειρήνη στην Μέση Ανατολή αξιολογούν την επίθεση των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν στελέχη του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), ενώ επιφυλάξεις και κριτική διατυπώνουν στελέχη του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) και της Αριστεράς.

Η καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων «αποτελεί ευκαιρία για τους Ιρανούς. Από την άποψη της πολιτικής ασφάλειας, είναι επίσης σημαντικό να περιοριστούν οι στρατιωτικές δυνατότητες του καθεστώτος και να καταστραφούν τα τρομοκρατικά όπλα του, επειδή και τα δύο συνεχίζουν να αποτελούν απειλή για το Ισραήλ. Με τις επιθέσεις, οι ΗΠΑ προστάτευσαν την περιοχή και όλους εμάς από τον πυρηνικό εκβιασμό του Ιράν και από έναν αγώνα πυρηνικών εξοπλισμών», έγραψε στο «Χ» ο αρμόδιος του CDU για θέματα άμυνας, Ρόντεριχ Κιζεβέτερ,

Στο ίδιο πνεύμα, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) Γενς Σπαν περιέγραψε τα αμερικανικά χτυπήματα ως «ευκαιρία για ειρήνη και σταθερότητα» στην Μέση Ανατολή. «Το ιρανικό καθεστώς θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ, να κυριαρχήσει στη Μέση Ανατολή και να υποστηρίζει ενεργά τον ρώσο πολεμοχαρή. Η καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν προσφέρει την ευκαιρία για διαρκή σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή και στους ανθρώπους της. Αυτό εξαρτάται ωστόσο από το εάν το Ιράν είναι πρόθυμο να συμμετάσχει σε σοβαρές συνομιλίες», έγραψε ο κ. Σπαν, επίσης στο «Χ».

Από την πλευρά του κυβερνητικού εταίρου SPD εκφράζονται την ίδια στιγμή επιφυλάξεις, κυρίως ενόψει του κινδύνου περαιτέρω κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή. «Είναι γεγονός ότι υπάρχει τις επόμενες ώρες και ημέρες η απειλή περαιτέρω κλιμάκωσης. Παραμένει το παιχνίδι με τη φωτιά», ανέφερε ο αρμόδιος του SPD για θέματα εξωτερικής πολιτικής 'Αντις Αχμέτοβιτς, αποφεύγοντας ταυτόχρονα την ευθεία κριτική προς τις ΗΠΑ: «Όλες οι προσπάθειες πρέπει τώρα να κατευθυνθούν προς τον τερματισμό αυτού του πολέμου. Μόνο μέσω διαλόγου, των διαπραγματεύσεων και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου μπορεί να επιτευχθεί βιώσιμη λύση», περιορίστηκε να δηλώσει.

Αντιθέτως, ο πρώην επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD Ρολφ Μούτσενιχ επέκρινε την επίθεση των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι «η προσπάθεια ενίσχυσης της διεθνούς τάξης μέσω συνεργασίας, ελέγχου και συνθηκών θα καθυστερήσει τώρα για δεκαετίες». Ο κόσμος θα γίνει τώρα «ακόμα πιο αβέβαιος και οι ενέργειες πιο απρόβλεπτες», δήλωσε στην Tagesspiegel, επισημαίνοντας ότι μια νέα φάση επιθετικών πολέμων είχε ήδη ξεκινήσει με την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο ηγέτης του κόμματος της Αριστεράς Γιαν φαν 'Ακεν καταδίκασε την ίδια ώρα την επίθεση των ΗΠΑ ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου. «Ενώ μια ιρανική πυρηνική βόμβα πρέπει να αποτραπεί πάση θυσία, αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω στρατιωτικών επιθέσεων, μόνο μέσω διαπραγματεύσεων και στενής παρακολούθησης στο έδαφος», δήλωσε και κάλεσε την γερμανική κυβέρνηση να κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να συνεχίσουν οι συνομιλίες με το Ιράν στη Γενεύη και «να μείνει ανοιχτό το παράθυρο για μια διπλωματική λύση». Ο κ. φαν 'Ακεν εκτίμησε ακόμη ότι οι επιθέσεις μπορεί να έχουν καταστρέψει ορισμένες από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, αλλά αυτό δεν θα αποτρέψει μια ιρανική πυρηνική βόμβα, στην καλύτερη περίπτωση, θα την καθυστερήσει για μερικά χρόνια. «Όλες οι πλευρές πρέπει τώρα να αποκλιμακώσουν την ένταση και να απέχουν από περαιτέρω επιθέσεις», σημείωσε.

