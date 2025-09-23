Χαμενεΐ: Δεν θα υποκύψουμε στις πιέσεις για τον εμπλουτισμό ουρανίου - Όχι σε διαπραγματεύσεις εν μέσω απειλών

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ δήλωσε ότι «δεν χρειαζόμαστε πυρηνικά όπλα και δεν έχουμε την πρόθεση να τα παράγουμε». «Το Ιράν δεν θα υποκύψει στις πιέσεις σχετικά με τον εμπλουτισμό ουρανίου. Ο ιρανικός λαός δεν θα αποδεχτεί τον μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου», πρόσθεσε ο ίδιος σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Στην παρούσα κατάσταση, οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντά μας. Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στην τρέχουσα κατάσταση είναι επιζήμιες. Θέλουν να μην έχουμε πυραύλους, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς. Η αποδοχή διαπραγματεύσεων υπό την ύπαρξη απειλών σημαίνει ότι υποκύπτουμε στην πίεση. Κανένα έντιμο έθνος δεν το δέχεται αυτό.

