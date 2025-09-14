Στο επερχόμενο (και πολυαναμενόμενο) αυτοβιογραφικό ντοκιμαντέρ του Κάνιε Γουέστ (Kanye "Ye" West), εμφανίζεται ο Ιλον Μάσκ (Elon Musk).

Σύμφωνα με ένα απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ In Whose Name?, το οποίο δημοσιεύθηκε από το The Hollywood Reporter, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla και ο διάσημος και αμφιλεγόμενος ράπερ γελούν αμήχανα για τις σχέσεις τους με τις πρώην τους, Γκριμς (Grimes) και Κιμ Καρντάσιαν (Kim Kardashian).

Στα πλάνα, ο Μασκ συναντά τον Γουέστ στα παρασκήνια, μετά από μια από τις συναυλίες του στο Μαϊάμι, για να τον συγχαρεί. Στη συνέχεια, οι δυο τους μπαίνουν σε ένα κυκλικό δωμάτιο, το οποίο ο Γουέστ αποκαλεί «μια ιδέα για υπνοδωμάτιο», το οποίο διέθετε υπόλευκους τοίχους και ένα μαξιλάρι στο πάτωμά του.

Ενώ ο Μασκ και ο Γουέστ είναι ξαπλωμένοι στο κρεβάτι, ο CEO της Tesla ρωτάει τον ράπερ για τον γάμο του με την Κιμ Καρντάσιαν.

«Είσαι λοιπόν εσύ και η Κιμ είστε ζευγάρι ανά διαστήματα, ή είσαι στη φάση "δεν ξέρω, είναι δύσκολο να πω"», ρωτάει αμήχανα και γελώντας ο Μασκ . Ο Γουέστ γελάει αλλά δεν απαντάει στην ερώτηση.

Στην συνέχεια ο Μασκ αναφέρεται στη σχέση του και στην προσωπική του ερωτική ζωή και τη σχέση του με την Γκριμς, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Κλερ Ελίζ Μπουσέ.

«Η Κλερ κι εγώ, η Γκριμς», είπε ο Μασκ. «Είμαστε κάπως... ξέρεις. Μία λέει "Σ' αγαπώ" και μια μέρα αργότερα, λέει, "Σε μισώ".»

«Και εσύ τι κάνεις;» ρωτάει ο Γουέστ, με τον Μασκ να απαντάει, «Εγώ λέω, "Ουάου, εντάξει... Ναι, ακριβώς"».

Ο δισεκατομμυριούχος έγινε ζευγάρι με την Γκριμς το 2018. Απέκτησαν μαζί τρία παιδιά και χώρισαν το 2022.

Το "In Whose Name?" θα κάνει πρεμιέρα στις 19 Σεπτεμβρίου σε επιλεγμένους κινηματογράφους και αποτελεί το αποτέλεσμα μιας εντατικής κινηματογράφησης διάρκειας έξι ετών.

Ο σκηνοθέτης Nicolas Ballesteros κατέγραψε περισσότερες από 3.000 ώρες υλικού, ενώ ανέλαβε και την παραγωγή και το μοντάζ της ταινίας από κοινού με τους Jack M. Russell και Justin Staple.

