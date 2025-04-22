Χριστιανοί από τη μοναδική καθολική εκκλησία της Γάζας απέτισαν φόρο τιμής στον Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος τους τηλεφωνούσε «καθημερινά» κατά τη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

Μιλώντας έξω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Οικογένειας τη Δευτέρα του Πάσχα, ο πατήρ Gabriel Romanelli αποκάλυψε λεπτομέρειες από την τελευταία του τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Πάπα.

«Είναι μια πολύ θλιβερή μέρα για εμάς», είπε ο πατήρ Romanelli μιλώντας στο Sky News.

«Τον χάσαμε. Ταυτόχρονα, τον χάσαμε το Πάσχα - για εμάς ως Χριστιανούς, είναι ένα καλό σημάδι, ένα υπέροχο σημάδι του ελέους του Κυρίου».

Ο πατήρ Romanelli είπε ότι ο Πάπας τηλεφώνησε τελευταία φορά το Σάββατο και «μας ευχαρίστησε... για όλα όσα φτιάξαμε εδώ».

«Ταυτόχρονα, ζήτησε να προσευχηθούμε και έδωσε την ευλογία του για όλο τον λαό, για τη χριστιανική κοινότητα και για όλους τους πολίτες στη Γάζα », πρόσθεσε.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι ο Πάπας Φραγκίσκος «ήταν ένας πολύ ταπεινός υπηρέτης του Κυρίου».

«Όλη την ώρα μας μιλούσε όλο αυτό το διάστημα - για πάνω από ενάμιση χρόνο τηλεφωνούσε κάθε μέρα, κάθε μέρα - και ζητούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους, να προστατέψει τα παιδιά», πρόσθεσε ο πατήρ Romanelli.

«Χάσαμε έναν άγιο που μας δίδασκε κάθε μέρα πώς να είμαστε γενναίοι, πώς να έχουμε υπομονή και να παραμένουμε δυνατοί» δήλωσε ο επικεφαλής της επιτροπής έκτακτης ανάγκης στην Εκκλησία της Αγίας Οικογένειας, George Antone στο πρακτορείο Reuters.

«Χάσαμε έναν άνθρωπο που πάλευε κάθε μέρα προς κάθε κατεύθυνση για να προστατέψει αυτό το μικρό κοπάδι του. Είμαστε συντετριμμένοι λόγω του θανάτου του Πάπα Φραγκίσκου, αλλά ξέρουμε ότι αφήνει πίσω του μια εκκλησία που νοιάζεται για εμάς και που μας ξέρει ονομαστικά - τον καθένα μας. Έλεγε στον καθένα: είμαι μαζί σας, μη φοβάστε».

Καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, ο Πάπας καταδίκασε τόσο τις επιθέσεις της Χαμάς όσο και του Ισραήλ και κάλεσε για άμεση κατάπαυση του πυρός και για λύση δύο κρατών.

Το 2023, ο Πάπας Φραγκίσκος καταδίκασε τη δολοφονία δύο Παλαιστινίων χριστιανών γυναικών και τον Νοέμβριο ζήτησε να διεξαχθεί έρευνα για το εάν το Ισραήλ έχει διαπράξει «γενοκτονία» στη Γάζα.

Στο τελευταίο του δημόσιο μήνυμα την Κυριακή του Πάσχα, ο Φραγκίσκος επανέλαβε προηγούμενες εκκλήσεις για άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και για απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.