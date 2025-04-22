Ηνωμένο Βασίλειο και Ε.Ε. βρίσκονται κοντά σε αμυντική συμφωνία

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για τις βρετανικές αμυντικές εταιρείες να εξάγουν όπλα αξίας δισεκατομμυρίων λιρών προς τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Στο πλαίσιο της επαναπροσέγγισης του Λονδίνου με τις Βρυξέλλες, οι βρετανικές επιχειρήσεις θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορές για το νέο ευρωπαϊκό αμυντικό ταμείο ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η εξέλιξη αυτή καθίσταται δυνατή έπειτα από σημαντικές παραχωρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τα αλιευτικά δικαιώματα, σημειώνουν οι Times.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός αναμένεται να φιλοξενήσει μια σύνοδο κορυφής ΕΕ - Ηνωμένου Βασιλείου στο Λονδίνο, στις 19 Μαΐου, με στόχο τη μείωση των εμπορικών φραγμών και την ενίσχυση της συνεργασίας με την Ένωση.

Ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε: «Η επερχόμενη Σύνοδος Κορυφής ΗΒ-ΕΕ θα καλύψει μια σειρά θεμάτων καθώς προσπαθούμε να οικοδομήσουμε μια σταθερή και θετική σχέση που να ευθυγραμμίζεται με το εθνικό μας συμφέρον. Δεν έχουν επιτευχθεί συμφωνίες και ήμασταν πάντα ξεκάθαροι ότι θα προστατεύσουμε τα συμφέροντα της αλιείας μας. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι από καιρό ηγέτης στην άμυνα και την ασφάλεια της ηπείρου και είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε μια συμφωνία εταιρικής σχέσης για την ασφάλεια και την άμυνα με την ΕΕ».



Πηγή: skai.gr

