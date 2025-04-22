Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ πραγματοποίησε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι το απόγευμα της Δευτέρας, επαναλαμβάνοντας την υποστήριξή του στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρει η Ντάουνινγκ Στριτ σε σχετική ανακοίνωση, ο Στάρμερ τόνισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει τις εκκλήσεις της Ουκρανίας προς τη Ρωσία να δεσμευτεί σε πλήρη κατάπαυση του πυρός και ότι «τώρα είναι η ώρα να δείξει ο Πούτιν ότι είναι σοβαρός για τον τερματισμό του βάναυσου πολέμου του».

«Συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη συμμαχία των προθύμων και προσβλέπουν σε περαιτέρω πρόοδο προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη» καταλήγει η ανακοίνωση.



Πηγή: skai.gr

