Πάπας Φραγκίσκος: Μια 12ετής θητεία σε αριθμούς

Ο πρώην καρδινάλιος Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο της Αργεντινής εξελέγη πάπας στις 13 Μαρτίου 2013. Ήταν ο 266ος πάπας και ο πρώτος από χώρα της Λατινικής Αμερικής. Ήταν επίσης ο πρώτος ποντίφικας που επέλεξε το όνομα «Φραγκίσκος».

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ

Κατά μέσο όρο, η θητεία των 265 προκατόχων του είχε διάρκεια 7,5 χρόνια. Η δική του ήταν μεγαλύτερη, ξεπέρασε τα 12. Ήταν επίσης ο δεύτερος μεγαλύτερος σε ηλικία πάπας στην ιστορία, μετά τον Λέοντα ΙΓ΄, ο οποίος ήταν 93 ετών όταν πέθανε το 1903. Για τους προηγούμενους, δεν υπάρχει κάποιο αξιόπιστο αρχείο που να αποδεικνύει ότι έφτασαν σε μεγαλύτερη ηλικία. Ο προκάτοχος του Φραγκίσκου, ο Βενέδικτος ΙΣτ΄, πέθανε σε ηλικία 95 ετών, αλλά ήταν 85 όταν παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του.

ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΟΙ

Σήμερα, υπάρχουν 252 καρδινάλιοι, ή «πρίγκιπες της Καθολικής Εκκλησίας» που συμβουλεύουν τον πάπα, διοικούν επισκοπές σε όλον τον κόσμο και συχνά αναλαμβάνουν σημαντικά καθήκοντα εντός του Βατικανού.

Αυτήν την περίοδο μόνο 135 καρδινάλιοι είναι ηλικίας κάτω των 80 ετών και επομένως έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Κονκλάβιο ή Κολλέγιο των Καρδιναλίων που θα εκλέξει τον νέο πάπα. Οι 108 από αυτούς διορίστηκαν από τον Φραγκίσκο, οι υπόλοιποι από τους προκατόχους του.

ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ο Φραγκίσκος έκανε 47 ταξίδια εκτός Ιταλίας, επισκέφθηκε περισσότερες από 65 χώρες και εδάφη και κάλυψε περισσότερα από 465.000 χιλιόμετρα.

Επισκέφθηκε τη Βραζιλία το 2013. Το 2014 βρέθηκε στην Ιορδανία, τα Παλαιστινιακά Εδάφη, το Ισραήλ, τη Νότια Κορέα, την Αλβανία, τη Γαλλία, την Τουρκία. Το 2015 πήγε στη Σρι Λάνκα, τις Φιλιππίνες, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Εκουαδόρ, τη Βολιβία, την Παραγουάη, την Κούβα, τις ΗΠΑ, την Κένυα, την Ουγκάντα, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

Το 2016 επισκέφθηκε το Μεξικό, την Ελλάδα, την Αρμενία, την Πολωνία, τη Γεωργία, το Αζερμπαϊτζάν και τη Σουηδία.

Το 2017 ήταν η σειρά της Αιγύπτου, της Πορτογαλίας, της Κολομβίας, της Μιανμάρ και του Μπανγκλαντές.

Το 2018 βρέθηκε στη Χιλή, το Περού, την Ελβετία, την Ιρλανδία, τη Λιθουανία, τη Λετονία και την Εσθονία.

Το 2019 πήγε στον Παναμά, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μαρόκο, τη Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Ρουμανία, τη Μοζαμβίκη, τη Μαδαγασκάρη, τον Μαυρίκιο, την Ταϊλάνδη, την Ιαπωνία.

Το 2020, χρονιά της πανδημίας, δεν έκανε κανένα ταξίδι στο εξωτερικό.

Το 2021 πήγε στο Ιράκ, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, ξανά στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Το 2022 επισκέφθηκε τη Μάλτα, τον Καναδά, το Καζακστάν και το Μπαχρέιν.

Το 2023 βρέθηκε στο Κονγκό, το Νότιο Σουδάν, την Ουγγαρία, την Πορτογαλία, τη Μογγολία και τη Γαλλία.

Πέρυσι, το 2024, πήγε στην Ινδονησία, τη Σιγκαπούρη, το Ανατολικό Τιμόρ, την Παπούα-Νέα Γουινέα, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και την Κορσική.

Έκανε περίπου 37 ταξίδια εντός της Ιταλίας, αρχής γενομένης από τη Λαμπεντούζα, το νησάκι όπου φτάνουν οι μετανάστες που διαπλέουν τη Μεσόγειο καθ’ οδόν για την Ευρώπη, τον Ιούλιο του 2013.

ΙΟΙ

Ο Φραγκίσκος αγιοποίησε περισσότερα από 900 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ήταν και οι προκάτοχοί του, ο Ιωάννης ΚΓ΄, ο Ιωάννης Παύλος Β΄ και ο Παύλος Στ΄, καθώς επίσης και η Μητέρα Τερέζα της Καλκούτας και ο αρχιεπίσκοπος του Σαλβαδόρ Όσκαρ Ρομέρο, που δολοφονήθηκε το 1980. Στον αριθμό αυτό πάντως περιλαμβάνονται και οι Μάρτυρες του Οτράντο, περίπου 800, οι κάτοικοι ενός χωριού της νότιας Ιταλίας που σφαγιάστηκαν από τους Οθωμανούς το 1480.

Ο Φραγκίσκος προχώρησε επίσης στην οσιοποίηση τουλάχιστον 1.350 προσώπων, το τελευταίο βήμα πριν από την αγιοποίηση.

ΠΑΠΙΚΟΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Ο Φραγκίσκος έγραψε τέσσερις εγκυκλίους, ξεκινώντας το 2013 από τη Limen Fidei («Το Φως της Πίστης») που αφορούσε τη σημασία της χριστιανικής πίστης. Ένα μέρος της είχε ήδη γραφεί από τον προκάτοχό του, τον πάπα Βενέδικτο.

Το 2015, με την Laudato Si κάλεσε τον κόσμο να αναλάβει κατεπειγόντως δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Επικαιροποίησε αυτό το έργο του το 2023 με το Laudate Deum που απευθυνόταν στους αρνητές της κλιματικής αλλαγής και τους πολιτικούς που καθυστερούν να αναλάβουν δράση.

Το 2020 με τη Fratelli Tutti ασχολήθηκε με το θέμα της μοναξιάς στον κόσμο μετά την πανδημία.

Το 2024, με την Dilexit Nos προέτρεψε τους Καθολικούς να εγκαταλείψουν την «τρελή επιδίωξη» του χρήματος και αντιθέτως να αφοσιωθούν στην πίστη τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.