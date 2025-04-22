Οι πρόεδροι της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, των ΗΠΑ Ντοναλντ Τραμπ και της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσαν ότι θα παραστούν στην κηδεία του πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος πέθανε χθες, Δευτέρα του Πάσχα, σε ηλικία 88 ετών, προκαλώντας με τον θανατό του παγκόσμια συγκίνηση.

Το Βατικανό ανακοίνωσε σήμερα ότι η κηδεία του Ποντίφικα θα τελεσθεί το Σάββατο, στις 10 το πρωί ώρα Ιταλίας (11:00 ώρα Ελλάδας), δίνοντας στην δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες και βίντεο του πάπα Φραγκίσκου μέσα στο φέρετρο.

Η σορός του ποντίφικα θα μεταφερθεί στην βασιλική εκκλησία του Αγίου Πέτρου αύριο το πρωί στις 9, τοπική ώρα για λαϊκό προσκύνημα, το οποίο πρόκειται να διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή.

Ποιοι ηγέτες αναμένεται να παραστούν στην κηδεία του Ποντίφικα

Δεκάδες παγκόσμιοι πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες, αξιωματούχοι και γαλαζοαίματοι θα παραστούν στην κηδεία, μαζί με χιλιάδες πιστούς που αναμένεται να κατακλύσουν το Βατικανό.

«Η Μελάνια και εγώ θα πάμε στην κηδεία του πάπα Φραγκίσκου, στη Ρώμη» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. «Ήταν καλός άνθρωπος, δούλεψε σκληρά και αγαπούσε τον κόσμο», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, παρά τις επικρίσεις του ποντίφικα για το πρόγραμμα απέλασης μεταναστών του Τραμπ.

Εάν ο Τραμπ ταξιδέψει στο Βατικανό, θα είναι ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ που θα παρευρεθεί σε παπική κηδεία, από τότε που ο Πρόεδρος Τζορτζ Μπους παρευρέθηκε στην κηδεία του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β', το 2005.

«Θα είμαστε στην κηδεία του πάπα, όπως πρέπει», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος από τη νήσο Ρεϊνιόν, την οποία επισκέπτεται.

Παράλληλα, η ουκρανική κυβέρνηση δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Η προεδρία αναμένει την ημερομηνία της κηδείας του πάπα και προετοιμάζει την επίσκεψη του Προέδρου στη Ρώμη για να αποχαιρετήσει τον ποντίφικα».

Ανώτερο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας θα παραστεί στην κηδεία του ποντίφικα, με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ να είναι πιθανότατα ο βασιλικός εκπρόσωπος, αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση της παρουσίας του μέχρι αυτή την ώρα. Ο τότε πρίγκιπας Κάρολος ταξίδεψε στο Βατικανό για την κηδεία του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β', το 2005.

Ο Πρόεδρος της Αργεντινής - πατρίδα του εκλιπόντος ποντίφικα - Χαβιέ Μιλέι ανακοίνωσε επίσης ότι θα παραστεί στη κηδεία του Ποντίφικα, όπως επίσης και ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα,

O Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα παρευρεθούν στην κηδεία, ανακοινώθηκε σήμερα από τους εκπροσώπους των δύο αξιωματούχων.

Αντιθέτως, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δεν σχεδιάζει να παραστεί, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

