Ο Πάπας Φραγκίσκος δίνει σε γυναίκες ιστορικό δικαίωμα ψήφου

Ο Πάπας θα επιτρέψει για πρώτη φορά σε γυναίκες να ψηφίσουν σε μια σημαντική παγκόσμια συνάντηση επισκόπων τον Οκτώβριο, μια κίνηση που χαιρετίστηκε ως ιστορική.

Οι νέοι κανόνες που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη θα δώσουν σε πέντε μοναχές το δικαίωμα ψήφου στη σύνοδο, που έχει εισηγητικό ρόλο.

Στο παρελθόν, οι γυναίκες μπορούσαν να παρευρεθούν στη συγκέντρωση μόνο ως παρατηρήτριες.

Σύμφωνα με το BBC, οι άνδρες θα εξακολουθήσουν να δίνουν την πλειοψηφία των ψήφων στη συγκεκριμένη σύνοδο.

Ωστόσο, οι μεταρρυθμίσεις θεωρούνται μια σημαντική μετακίνηση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, η οποία κυριαρχείται από άντρες για αιώνες.

Η Διάσκεψη Χειροτονίας Γυναικών που εδρεύει στις ΗΠΑ, η οποία συνηγορεί υπέρ των γυναικών ιερέων, χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση «σημαντική ρωγμή στην οροφή».

«Για χρόνια οι εκπρόσωποι και οι επίσκοποι του Βατικανού αντιστέκονταν, μεταβάλλοντας τις θέσεις τους σε κάθε σύνοδο στο ερώτημα γιατί δεν επιτρεπόταν στις γυναίκες να ψηφίσουν», έγραψε η ομάδα στο Twitter. «Η ανομολόγητη αιτία ήταν πάντα ο σεξισμός».

For years Vatican representatives and bishops resisted, moving the goalpost with every synod as to why women were not allowed to vote. The unspoken reason was always sexism. #OrdainWomen