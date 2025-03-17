Τραμπ: Ο Σι Τζινπίνγκ θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ σύντομα

Τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ, στο «όχι και τόσο μακρινό μέλλον», προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναφερθεί πολλές φορές σε μία πιθανή συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιορίσει τον χρονικό ορίζοντα.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Τραμπ, οι επαφές των διπλωματικών ομάδων φαίνεται πως έχουν προχωρήσει και σύντομα αναμένεται να υπάρξει συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών.

Πηγή: skai.gr

