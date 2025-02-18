Ο πάπας Φραγκίσκος αισθάνεται πως πλησιάζει το τέλος του και προσπαθεί να διαφυλάξει την κληρονομιά του

Ο πάπας Φραγκίσκος ανησυχεί πολύ για την υγεία του, μετά και τη νοσηλεία του με πολυμικροβιακή βρογχίτιδα και όπως αναφέρει το Politico, σπεύδει να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες που υπάρχουν για τη διαδοχή του.

Ο πάπας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Gemelli της Ρώμης με λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος και έκτοτε αναγκάστηκε να ακυρώσει μια σειρά από δημόσιες εμφανίσεις.

Είναι η τελευταία κρίση υγείας για τον 88χρονο ποντίφικα, στον οποίο αφαιρέθηκε μέρος του ενός πνεύμονα όταν ήταν νέος, με αποτέλεσμα η υγεία του να είναι όλο και πιο εύθραυστη τα τελευταία χρόνια.

Το γραφείο Τύπου της Αγίας Έδρας ανέφερε ότι η βρογχίτιδα του πάπα είχε εξελιχθεί σε «πολυμικροβιακή λοίμωξη» με «πολύπλοκη κλινική εικόνα».

Σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Politico, ο πάπας υποφέρει από έντονους πόνους και έχει εκφράσει φόβους πως δεν θα τα καταφέρει αυτή τη φορά. Την Κυριακή, οι γιατροί δεν επέτρεψαν στον Φραγκίσκο να εκφωνήσει το καθιερωμένο πρωινό του κήρυγμα, το οποίο δεν έχανε στο παρελθόν ακόμα και όταν νοσηλευόταν. Αλλά πλέον, ενεργεί εξ’ολοκλήρου «με εντολή των γιατρών», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά μια πηγή.

Άλλη πηγή ανέφερε πως ο πάπας αρχικά δεν ήθελε να πάει στο νοσοκομείο αλλά του είπαν με σαφήνεια πως εάν δεν το έκανε, και παρέμενε στο δωμάτιό του στο Βατικανό, πιθανότατα θα πέθαινε.

Καθώς η υγεία του επιδεινώθηκε τον τελευταίο μήνα, ο Φραγκίσκος προχώρησε στην ολοκλήρωση βασικών πρωτοβουλιών και στον διορισμό συμπαθών προσώπων σε θέσεις-κλειδιά.

Η διαδοχή του Φραγκίσκου θα είναι πολιτική

Στις 6 Φεβρουαρίου, πριν νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, ο Φραγκίσκος παρέτεινε τη θητεία του Ιταλού καρδιναλίου Τζιοβάνι Μπατίστα Ρε ως κοσμήτορα του Κολλεγίου των Καρδιναλίων, ένας ρόλος που θα επιβλέπει προετοιμασίες για το παπικό κονκλάβιο, μια μυστική συγκέντρωση που καθορίζει την επιλογή του νέου πάπα.

Η κίνηση αυτή, η οποία παρακάμπτει την προγραμματισμένη ψηφοφορία για τον επόμενο κοσμήτορα, είχε ως στόχο να διασφαλίσει ότι η διαδικασία για την εκλογή του θα εξελιχθεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του Φραγκίσκου, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Ο Ιταλός καρδινάλιος είναι πολύ μεγάλος για να συμμετάσχει ο ίδιος στο κονκλάβιο. Παρ' όλα αυτά, θα είναι κομβική φιγούρα στις παρασκηνιακές συζητήσεις. Το γεγονός ότι ο Φραγκίσκος τον επέλεξε αυτόν ως κοσμήτορα αντί για έναν νεότερο υποψήφιο, υποδηλώνει θέλει να διατηρήσει ένα φιλικό πρόσωπο στο ρόλο που θα υπερασπιστεί την κληρονομιά του, υπογράμμισε μια πηγή.

Πριν το κονκλάβιο του 2013 που τον εξέλεξε πάπα, ο ίδιος ο Φραγκίσκος φέρεται να επωφελήθηκε από την επιρροή μιας ομάδας καρδιναλίων που ήταν πολύ μεγάλοι για να συμμετάσχουν στη διαδικασία, αλλά παρόλα αυτά είχαν επιρροή στο αποτέλεσμα.

Ο Τζιοβάνι Μπατίστα Ρε επίσης θα κάνει και τις νεκρικές τελετές, σε περίπτωση που πεθάνει ο Φραγκίσκος, ο οποίος στο παρελθόν είχε αστειευτεί πως ο καρδινάλιος θα είναι «πιο ευγενικός» μαζί του, από τους άλλους υποψήφιους.

Όπως επισημαίνει το Politico, πριν επιδεινωθεί η υγεία του, ο Φραγκίσκος βρισκόταν σε μια πολιτικά ευαίσθητη στιγμή.

Ήρθε σε αντιπαράθεση με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζ. Ν. Βανς με αφορμή τη στάση της Καθολικής Εκκλησίας απέναντι στους μετανάστες.

Ο Βανς, που ασπάστηκε πρόσφατα τον καθολικισμό, έχει καταφερθεί εναντίον των Αμερικανών επισκόπων επειδή αντιτίθενται στις εφόδους της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) σε καθολικές εκκλησίες και σχολεία που παρέχουν καταφύγιο σε μετανάστες. Σε δηλώσεις του, υποστήριξε ότι οι επίσκοποι δεν κινούνται από ανθρωπιστικά κίνητρα, αλλά από οικονομικό συμφέρον, καθώς λαμβάνουν κρατικά κονδύλια για τη στήριξη των προσφύγων.

Ο ποντίφικας, σε εγκύκλιό του προς τους Αμερικανούς επισκόπους, στηλίτευσε την πολιτική των μαζικών απελάσεων της κυβέρνησης Τραμπ, την οποία υπερασπίζεται ο Βανς, χαρακτηρίζοντάς τη «μεγάλη κρίση» και επισημαίνοντας πως κάθε προσέγγιση βασισμένη στη βία και όχι στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι καταδικασμένη να αποτύχει.

Η παρέμβασή του προκάλεσε την οργή του Λευκού Οίκου, αυξάνοντας την προοπτική μιας άκρως πολιτικοποιημένης μάχης διαδοχής σε περίπτωση που ο Φραγκίσκος πεθάνει.

«Έχουν ήδη επηρεάσει την ευρωπαϊκή πολιτική, δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα να επηρεάσουν το κονκλάβιο», δήλωσε ένας στενός παρατηρητής της πολιτικής του Βατικανού, αναφερόμενος στη διοίκηση Τραμπ. «Μπορεί να ψάχνουν για κάποιον λιγότερο συγκρουσιακό», εκτίμησε ο ίδιος.

Το Σάββατο, ο ποντίφικας επιτάχυνε επίσης την πρωτοφανή μεταρρυθμιστική κίνησή του να διορίσει μια καλόγρια, την αδελφή Ραφαέλα Πετρίνι, ως την επόμενη και πρώτη γυναίκα κυβερνήτη της πόλης του Βατικανού, ανακοινώνοντας ότι η θητεία της Πετρίνι θα αρχίσει την 1η Μαρτίου.

Πάντως, ακόμη και αν ο Φραγκίσκος καταφέρει να βγει δυνατός, οι παρατηρητές βλέπουν πως ο Φραγκίσκος μετατοπίζει την εστίασή του από την πρόοδο της μεταρρύθμισης, στο κλείδωμά της.

«Μπορεί να μην πεθάνει τώρα, αλλά κάποια στιγμή θα πεθάνει», δήλωσε ένας αξιωματούχος του Βατικανού. «Όλοι πεθαίνουμε - και είναι ένας 88χρονος άνδρας με προβλήματα στους πνεύμονες», τόνισε ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

