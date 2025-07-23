Αν υπάρχουν όρια, ελάχιστοι καλλιτέχνες τα έχουν ξεπεράσει τόσο όσο ο John Michael Osbourne, γνωστός ως Ozzy Osbourne, ή αλλιώς ο Πρίγκιπας του Σκότους, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 76 ετών.

Ένα τέτοιο παρατσούκλι δεν δίνεται τυχαία.

Οι θαυμαστές των Black Sabbath του το απέδωσαν λόγω της σκοτεινής του σκηνικής παρουσίας και των στίχων που περιστρέφονταν γύρω από τον αποκρυφισμό.

Όμως, τα γεγονότα της 20ής Ιανουαρίου 1982, όταν ένα κεφάλι νυχτερίδας πετάχτηκε από το πλήθος στη σκηνή, ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο.

Η νύχτα με τη νυχτερίδα

Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο Ozzy βρισκόταν σε περιοδεία για την προώθηση του δεύτερου προσωπικού του άλμπουμ, Diary of a Madman. Τότε συνήθιζε να πετάει ωμά κομμάτια κρέατος στο κοινό, μια συνήθεια που ταίριαζε απόλυτα με την προηγούμενη δουλειά του... σε σφαγείο.

Στις 20 Ιανουαρίου 1982, κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Des Moines της Iowa, κάποιος πέταξε μια νυχτερίδα στη σκηνή.

Ο Ozzy, νομίζοντας ότι ήταν παιχνίδι από καουτσούκ, τη σήκωσε και τη δάγκωσε.

Τότε είπε πως «αμέσως κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά... το στόμα μου γέμισε με ένα ζεστό, κολλώδες υγρό... και τότε το κεφάλι στο στόμα μου κουνήθηκε».

4. Ozzy Osbourne decapitates a bat in the middle of a concert... with his teeth. pic.twitter.com/owdwXLKGNH — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) August 18, 2024

Για κάθε ενδεχόμενο ο Ozzy μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να κάνει ενέσεις κατά της λύσσας, για κάθε ενδεχόμενο.

Στο αυτοβιογραφικό του βιβλίο I Am Ozzy, γράφει:

Όντως ήταν νυχτερίδα

Ο ίδιος αργότερα υποστήριξε πως το ζώο ήταν ήδη νεκρό και πως το θεώρησε απλώς μέρος του show. Μαρτυρίες από παρευρισκόμενους φαίνεται να το επιβεβαιώνουν. Ένας από αυτούς, ο Mark Neal, δήλωσε ότι ο αδερφός του είχε βρει τη νυχτερίδα νεκρή μέρες πριν, και την πήραν μαζί τους στη συναυλία.

Η συνέντευξη που είχε παραχωρήσει για την επίμαχη νυχτερίδα και εξηγεί γιατί το έκανε:

Ozzy Osbourne explains in this 1982 interview why he bit the head off a real bat, claiming he thought it was fake pic.twitter.com/X5d4vIuTEi — Roy Drones Jr (@chiweethedog) July 22, 2025

Τα περιστέρια και το... ειρωνικό μήνυμα ειρήνης

Λίγους μήνες πριν, είχε προηγηθεί ένα παρόμοιο περιστατικό στο Λος Άντζελες. Ο Ozzy πήγε σε συνάντηση με στελέχη της CBS, φέροντας μαζί του τρία ζωντανά περιστέρια, ως συμβολική χειρονομία ειρήνης.

Το αρχικό πλάνο ήταν να τα αφήσει ελεύθερα αφού εκφωνήσει ένα σύντομο λόγο. Αντί γι' αυτό, αφού είχε πιει αρκετή ποσότητα κονιάκ, δάγκωσε το κεφάλι από δύο περιστέρια μπροστά στα έκπληκτα στελέχη της εταιρείας, τα οποία τον πέταξαν έξω αμέσως.

Αργότερα έδωσε και μια δεύτερη εκδοχή:

«Το περιστέρι ήταν ήδη νεκρό. Σκεφτήκαμε, αντί να το πετάξουμε, ας το κάνουμε... θέαμα».

Μύθος ή πραγματικότητα;

Ό,τι κι αν ισχύει από αυτά τα περιστατικά είτε συνέβησαν ακριβώς όπως ειπώθηκαν είτε όχι έχτισαν τη φήμη του Ozzy ως του πιο ακραίου και σκοτεινού χαρακτήρα της ροκ σκηνής.

Τον έκαναν περισσότερο από έναν τραγουδιστή: Τον μετέτρεψαν σε ζωντανό θρύλο με την υπερβολή και την πρόκληση. Και είτε τον αγαπούσε κανείς είτε όχι, κανείς δεν μπορούσε να τον αγνοήσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.