Βlack Sabbath, Metallica, Rob Zombie αποχαιρετούν τον Ozzy Osbourne

Τραγουδιστές και μουσικοί και συγκροτήματα αποδίδουν με μηνύματα φόρο τιμής στον θρύλο της heavy metal, τραγουδιστή των Black Sabbath και επιτυχημένο σόλο καλλιτέχνη Όζι Όσμπορν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών.

Ο Όσμπορν ανακοίνωσε ότι είχε διαγνωστεί με τη νόσο Πάρκινσον το 2020. Τον Φεβρουάριο του 2023, εξέδωσε δήλωση λέγοντας ότι αποσύρεται από τις περιοδείες, επικαλούμενος τραυματισμούς στη σπονδυλική στήλη που είχε υποστεί σε ατύχημα το 2018.

Ο θρυλικός ροκ σταρ εμβαθύνει στα προβλήματα υγείας του και στην τελευταία του συναυλία σε ένα ξεχωριστό ντοκιμαντέρ από την Paramount+, με τίτλο «No Escape From Now», το οποίο πρόκειται να κάνει πρεμιέρα αργότερα φέτος.

Πριν από τρεις εβδομάδες ο Όσμπορν εμφανίστηκε από θρόνο στη σκηνή του Villa Park στο Μπέρμιγχαμ στην αποχαιρετιστήρια συναυλία του με τους Black Sabbath λέγοντας στους θαυμαστές του: «Δεν έχετε ιδέα πώς νιώθω - σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου». Η συναυλία περιελάμβανε εμφανίσεις φίλων του Όσμπορν, μεταξύ άλλων των Metallica, Alice in Chain, Guns N’ Roses και χαρακτηρίστηκε ως η «τελευταία υπόκλιση» του θρύλου της heavy metal.

Οι Βlack Sabbath σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψαν: «Όζι για πάντα» και δημοσίευσαν φωτογραφία του από την εμφάνιση του στο Μπέρμιγχαμ.

Οι Metallica ανάρτησαν φωτογραφία στον λογαριασμό του συγκροτήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύπωσης ως φόρο τιμής στο Όζι Όσμπορν. Στη φωτογραφία εμφανίζεται η μπάντα να είναι μαζί με τον θρύλο της heavy metal. Ένα emoji ραγισμένης καρδιάς συνοδεύει την ανάρτηση.

«Δεν υπάρχουν λόγια, σε αγαπάμε Όζι» έγραψε σε ανάρτηση ο Μπίλι Άρμστρονγκ των Green Day.

Ο Ντέιβιντ Ντρέιμαν, τραγουδιστής του heavy metal συγκροτήματος Disturbed, έγραψε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Αντίο αγαπητέ μου δάσκαλε... ...ένας πατέρας για όλους μας...φίλε μου. Σ' αγαπώ @Όζι Όσμπορν και θα μου λείψεις τρομερά».

Ο Έλτον Τζον σε ανάρτησή του εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του για τον θάνατο του Όσμπορν.

«Ήταν ένας αγαπητός φίλος και ένας τεράστιος πρωτοπόρος που εξασφάλισε τη θέση του στο πάνθεον των θεών της ροκ - ένας αληθινός θρύλος» ανέφερε στην ανάρτηση στο Instagram.

«Ήταν επίσης ένας από τους πιο αστείους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ. Θα μου λείψει πολύ. Στη Σάρον και την οικογένεια, στέλνω τα συλλυπητήριά μου και την αγάπη μου».

Ο Τζιν Σίμονς των Kiss αποκάλεσε τον Όσμπορν «γίγαντα».

Οι Pantera σε ανάρτησή τους τονίζουν: «Δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήσουν εσύ».

Στους επίσημους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του Rob Zombie δημοσιεύθηκε ένα καρουζέλ με εικόνες του Όσμπορν. «Αντίο Όζι. Ευχαριστώ για όλα. Ήταν πάντα υπέροχο να είμαι κοντά σου. Θα μας λείψεις» αναφέρεται στην ανάρτηση.

