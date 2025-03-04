Τα 18 του έκλεισε ο Πρίγκιπας Χισαχίτο της Ιαπωνίας, ο δεύτερος στη σειρά διαδοχής του θρόνου, δίνοντας χθες Δευτέρα την πρώτη του συνέντευξη Τύπου.

Ο Χισαχίτο έκλεισε τα 18 τον περασμένο Σεπτέμβριο, και έγινε ο πρώτος άνδρας μέλος της βασιλικής οικογένειας που ενηλικιώθηκε εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες στην Ιαπωνία. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης είπε ότι θα προσπαθήσει να ισορροπήσει τα επίσημα καθήκοντα και τις πανεπιστημιακές του σπουδές όπως επίσης και την έρευνά του για τη λιβελλούλα.

Ο πρίγκιπας είπε ότι θα ακολουθήσει τα καλά παραδείγματα του θείου του, αυτοκράτορα Ναρουχίτο, και άλλων μεγαλύτερων μελών της Αυτοκρατορικής οικογένειας, ενώ θα συνεχίσει τις πανεπιστημιακές του σπουδές, ξεκινώντας τον επόμενο μήνα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην κατοικία Akasaka Estate στο Τόκιο, ο Χισαχίτο είπε ότι πιστεύει ότι ο ρόλος του αυτοκράτορα ως συμβολικής φιγούρας είναι κάποιος που «σκέφτεται πάντα τους ανθρώπους και μένει κοντά τους».

Ο Χισαχίτο είναι ο δεύτερος στη διαδοχή του «Θρόνου των Χρυσανθέμων», μετά τον πατέρα του, τον διάδοχο του θρόνου Ακισίνο. Πριν από τα γενέθλια του Χισαχίτο πέρυσι, ο πατέρας του ήταν ο τελευταίος άνδρας που ενηλικιώθηκε στην οικογένεια το 1985.

Ο πρίγκιπας είναι ο νεότερος από την 16μελή ενήλικη αυτοκρατορική οικογένεια και ένας από τους μόλις πέντε άνδρες, συμπεριλαμβανομένου του πρώην αυτοκράτορα Ακιχίτο.

Ο νόμος του Imperial House του 1947, ο οποίος διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τις συντηρητικές προπολεμικές οικογενειακές αξίες, επιτρέπει μόνο σε έναν άνδρα να διαδεχθεί τον θρόνο. Τα θηλυκά βασιλικά μέλη που παντρεύονται άτομα που δεν ανήκουν σε βασιλικές οικογένειες χάνουν τη βασιλική τους ιδιότητα.

Η μεγαλύτερη ξαδέρφη του Χισαχίτο, η πριγκίπισσα Άικο - το μοναχοπαίδι του Ναρουχίτο και της συζύγου του Μασάκο θεωρείται η αγαπημένη του κοινού, αν και ο νόμος προς το παρόν της απαγορεύει να γίνει αυτοκράτειρα. Η συντηρητική κυβέρνηση της Ιαπωνίας θέλει να διατηρήσει την παράδοση σύμφωνα με την οποία μόνο άνδρες διαδέχονται τον θρόνο, αν και αναζητά έναν τρόπο να επιτρέψει στις γυναίκες να διατηρήσουν τη βασιλική τους θέση εάν παντρευτούν κοινά άτομα και υπηρετήσουν σε βασιλικά καθήκοντα.

Στην παιδική του ηλικία, ο Χισαχίτο έδειξε έντονο ενδιαφέρον για τα έντομα και σχεδιάζει να σπουδάσει βιολογία στο Πανεπιστήμιο Tsukuba κοντά στο Τόκιο, ξεκινώντας τον Απρίλιο. Ελπίζει να επικεντρώσει τις σπουδές του στις λιβελλούλες, ένα είδος που τον έχει συνεπάρει.

Εκτός από την έρευνα για λιβελλούλες και άλλα έντομα, ο Χισαχίτο είπε στους δημοσιογράφους ότι ενδιαφέρεται επίσης να μελετήσει τρόπους προστασίας των πληθυσμών των εντόμων στις αστικές περιοχές. Τα άλλα ενδιαφέροντά του έγκεινται στην καλλιέργεια ντομάτας και ρυζιού στο συγκρότημα του παλατιού.

