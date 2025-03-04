Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε η αίθουσα συνεδριάσεων της σερβικής βουλής. Βουλευτές της αντιπολίτευσης αντιδρώντας στην ημερήσια διάταξη που υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία προσπάθησε να διακόψει τη συνεδρίαση πετώντας καπνογόνα, ανάβοντας πυρσούς και εκσφενδονίζοντας αυγά κατά των βουλευτών της συμπολίτευσης. Η αίθουσα γέμισε καπνό, η ατμόσφαιρα έγινε αποπνικτική ωστόσο η πρόεδρος της βουλής αρνήθηκε να διακόψει τη συνεδρίαση επισημαίνοντας ότι «θα αντισταθεί στην προσπάθεια κατάλυσης της δημοκρατίας».

Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης ανήρτησαν πανό στο οποίο έγραφε: «Η Σερβία ξεσηκώνεται για να πέσει το καθεστώς». Από την έναρξη της συνεδρίασης η αντιπολίτευση με σφυρίχτρες και ντουντούκες προσπαθούσε να εμποδίσει την ομαλή εξέλιξή της. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητάνε να αποτελέσει η παραίτηση του πρωθυπουργού Μίλος Βούτσεβιτς, που υπεβλήθη στις 28 Ιανουαρίου, το μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη κάτι που δεν έγινε αποδεκτό από την πλειοψηφία. Αντιθέτως, στην ημερήσια διάταξη τέθηκαν 62 νομοσχέδια γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της αντιπολίτευσης.

Οι διαδηλώσεις που πυροδοτήθηκαν από την κατάρρευση στέγης σιδηροδρομικού σταθμού που σκότωσε 15 ανθρώπους πριν από τέσσερις μήνες έχουν μετατραπεί στη μεγαλύτερη απειλή μέχρι σήμερα για τη σερβική κυβέρνηση.

Στη συνεδρίαση, αφού ο κυβερνητικός συνασπισμός υπό την ηγεσία του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) ενέκρινε την ημερήσια διάταξη, βουλευτές της αντιπολίτευσης σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και κάποιοι πέταξαν καπνογόνα και δακρυγόνα. Το περιστατικό μεταδόθηκε ζωντανά από τη σερβική τηλεόραση που έδειξε την αίθουσα να έχει γεμίσει μαύρο και ροζ καπνό.

Η ομιλήτρια Άνα Μπρνάμπιτς είπε ότι δύο βουλευτές τραυματίστηκαν, εκ των οποίων η μία, η Γιασμίνα Ομπράντοβιτς του κόμματος SNS, υπέστη εγκεφαλικό και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Παράλληλα, κατά τη ρίψη καπνογόνων τραυματίστηκε στο κεφάλι και μία βουλευτής η οποία βρίσκεται στο έκτο μήνα εγκυμοσύνης.

Το κοινοβούλιο επρόκειτο να εγκρίνει νόμο που αυξάνει τα κονδύλια για τα πανεπιστήμια - ένα από τα κύρια αιτήματα των φοιτητών.

#Serbia 🇷🇸: another crazy day in the parliament as opposition lawmakers lit fireworks in protests of #Vucic's corrupt government. pic.twitter.com/gzGWMPQ9yc — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) March 4, 2025

