La Croix: Περίπου 10.000 Ισραηλινοί επέλεξαν την Ελλάδα ως νέο τόπο διαμονής την τελευταία διετία

Η γαλλική εφημερίδα La Croix σε δημοσίευμα της με τίτλο «Μακριά από τη "Γη της Επαγγελίας" και τον πόλεμο: οι Ισραηλινοί που εγκαθίστανται στην Ελλάδα» και υπότιτλο «Από τις 7 Οκτωβρίου 2023, ο αριθμός των Ισραηλινών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σημαντικά», εκτιμά ότι περίπου 10.000 εκ των 80.000 που έχουν φύγει από το Ισραήλ έχουν επιλέξει την Ελλάδα ως νέο τόπο διαμονής.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, «ορισμένοι εξ αυτών των Ισραηλινών μετακινούνται για επαγγελματικούς λόγους, ενώ άλλοι επιδιώκουν, κυρίως, να ξεφύγουν από μια κοινωνία όπου η εσωτερική βία έχει καταστεί "δομική"».

Ειδικότερα, η γαλλική εφημερίδα αναφέρει ως παράδειγμα την περίπτωση μιας ευκατάστατης Ισραηλινής, η οποία είναι σύμβουλος επιχειρήσεων και αποφάσισε να αφήσει το Τελ Αβίβ αμέσως μετά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Διατηρώντας έντονη αντίθεση προς την κυβέρνηση Νετανιάχου, πήρε μαζί τα δύο μικρά παιδιά της και από τότε δεν επέστρεψε. «Το Ισραήλ δεν είναι πια δημοκρατία. Αυτός ο πόλεμος (με τη Γάζα) είναι άδικος, δεν έχει νομιμότητα. Και τον ξεκινήσαμε εμείς. Συνεχίζοντας με αυτό τον τρόπο, τροφοδοτούμε επί έτη -ίσως και δεκαετίες- ένα μίσος και πόλεμο εναντίον του Ισραήλ», δηλώνει στην γαλλική εφημερίδα, σημειώνοντας ότι το να σπάσει κανείς τα δεσμά της λογοκρισίας που κυριαρχεί στην ισραηλινή κοινωνία δεν είναι εύκολο. «Εκεί, με μισούν όταν μιλάω έτσι, αλλά κάποιος πρέπει να το πει. Σήμερα είναι απλό: ή σκέφτεσαι όπως εγώ ή είσαι εχθρός» εξηγεί.

Η γαλλική εφημερίδα επισημαίνει ακόμη ότι από τις 7 Οκτωβρίου, η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους κύριους προορισμούς Ισραηλινών στην Ευρώπη. «Μόλις δύο ώρες πτήσης από την πατρίδα τους, πολλοί λένε πως "νιώθουν σαν στο σπίτι τους" εδώ: το κλίμα, το φαγητό, το κόστος ζωής, η θετική στάση των ελληνικών Αρχών που διευκολύνουν την παράταση θεώρησης εισόδου και η επιχειρηματική ευημερία, είναι μόνο μερικοί από τους λόγους εγκατάστασης. Όπως επίσης και οι ανησυχίες για την ασφάλεια και η αντίθεση στην πολιτική του Νετανιάχου» υπογραμμίζει η La Croix.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

