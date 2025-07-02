Ήθελε και σχεδίαζε να επιτεθεί σε γυναίκες με μαχαίρι, υπερηφανευόμενος ότι είναι «αρσενικό».

Πρόκειται για έναν 18χρονο που συνελήφθη, εναντίον του οποίου απαγγέλθηκαν κατηγορίες από την εθνική αντιτρομοκρατική εισαγγελία (PNAT) της Γαλλίας και εν συνεχεία προφυλακίστηκε. Θεωρείται η πρώτη υπόθεση που συνδέεται αποκλειστικά με το μισογυνιστικό φαινόμενο - κίνημα «incel».

Ο ύποπτος, ο Τιμοθί Ζ., συνελήφθη κοντά σε ένα λύκειο στην επαρχία Σεντ Ετιέν στην κεντροανατολική Γαλλία, οπλισμένος με δύο μαχαίρια. Προφυλακίστηκε χθες το βράδυ στο Παρίσι.

Ισχυριζόμενος ότι είναι μέλος του κινήματος «incel» («ακούσια απόχή απ' το σέξ», άνδρες που πιστεύουν ότι παραμένουν ελεύθεροι επειδή οι γυναίκες δεν τους θέλουν), κατηγορείται για συνωμοσία για διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών με σκοπό την προετοιμασία ενός ή περισσότερων εγκλημάτων κατά προσώπων, σύμφωνα με την PNAT.

Το κίνημα «incel» αποτελεί ένα διαδικτυακό δίκτυο ανδρών που έχουν κίνητρο να ασκήσουν βία κατά γυναικών, οι οποίοι πιστεύουν ότι οι γυνάικες απορρίπτουν αδίκως τις σεξουαλικές ή ρομαντικές τους προτάσεις προς αυτές.

Νεαρός και ντροπαλός στην εμφάνιση, με σχεδόν άτριχο πρόσωπο και λεπτό σώμα, ντυμένος με ένα μπλε μπλουζάκι, ο Τιμοθί Ζ. εμφανίστηκε χθες ενώπιον δικαστή, ο οποίος τον έκρινε προφυλακιστέο, δήλωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Συνάντησα έναν έφηβο που υποφέρει, όχι έναν μαχητή έτοιμο για δράση», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η δικηγόρος του, Μαρία Σνιτσάρ.

Η PNAT επιβεβαίωσε ότι ξεκίνησε δικαστική έρευνα «εναντίον ενός νεαρού άνδρα ηλικίας 18 ετών, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι μέλος του κινήματος incel», προσθέτοντας ότι ερευνάται για «συνεργασία με τρομοκράτες εγκληματίες για την προετοιμασία ενός ή περισσότερων εγκλημάτων κατά ανθρώπων».

Σύμφωνα με μία από τις πηγές που βρίσκονται κοντά στην υπόθεση, ο 18χρονος, ο οποίος θέλει να γίνει μηχανικός, παρακολουθούσε βίντεο με θέμα την τοξική αρρενωπότητα στο TikTok. Σύμφωνα με μια άλλη πηγή με γνώση της υπόθεσης, αυτή είναι η πρώτη παραπομπή από τη PNAT σχετικά με ένα άτομο που αυτοπροσδιορίζεται αποκλειστικά ως «incel».

Η μινι-σειρά «Adolescence» που προβάλλεται στο Netflix αποκάλυψε κυρίως τις τοξικές και μισογυνικές επιρροές στις οποίες είναι εκτεθειμένοι οι έφηβοι στο διαδίκτυο, ωθώντας τις κυβερνήσεις της Βρετανίας και της Γαλλίας να θελήσουν να ενσωματώσουν την παρακολούθηση του προγράμματος στα σχολεία.

Πηγή: skai.gr

