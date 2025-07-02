Το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού παραδέχθηκε ότι υπήρξε μια προώθηση του ρωσικού στρατού στην νοτιοανατολική περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ, στην Ουκρανία, ενώ σήμερα ανακοίνωσε ότι αποκρούστηκε.

«Η ρωσική προπαγανδιστική αναφορά σχετικά με την κατάληψη ενός προγεφυρώματος στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ δεν είναι επομένως αληθινή», ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο στην ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι ο οικισμός Ντάτσνε παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο.

Οι περισσότεροι Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια της άμυνας και δύο στρατιώτες αιχμαλωτίστηκαν από τις ουκρανικές δυνάμεις, αναφέρει η ανακοίνωση.

Νωρίτερα, Ρώσοι στρατιωτικοί παρατηρητές είχαν αναφέρει την κατάληψη του χωριού Ντάτσνε που βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ Ντνιπροπετρόφκ και των περιοχών του Ντονέτσκ. Ουκρανικές πηγές επιβεβαίωσαν τη διεξαγωγή μαχών στην περιοχή Ντάτσνε.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι Ρώσοι εξαπέλυσαν 114 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τέσσερις πυραύλους σε επιθέσεις που είχαν ως στόχους τις περιοχές του Χαρκόβου, της Χερσώνας, του Ντονέτσκ όπως και το Ντνιπροπετρόφσκ. Κάποιες νύχτες ο αριθμός των βλημάτων έφθασε τα 400.

Εδώ και εβδομάδες, ο ρωσικός στρατός προσπαθεί να εξουδετερώσει την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας, εκτοξεύοντας μαζικά και συχνά κύματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων. Σε ορισμένες νύχτες, ο αριθμός των βλημάτων ξεπέρασε τα 400.

Η Ουκρανία αμύνεται κατά της ρωσικής εισβολής για περισσότερα από τρία χρόνια. Το Κρεμλίνο διεκδικεί τις περιοχές Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα στο σύνολό τους και έχει διατάξει τη δημιουργία ζωνών ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων που ορίζει η Μόσχα.

