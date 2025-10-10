Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε την Παρασκευή σε στρατιωτικό νοσοκομείο κοντά στην Ουάσινγκτον για προγραμματισμένο ιατρικό έλεγχο ρουτίνας και έλεγχο της φυσικής του κατάστασης. Ο 79χρονος Τραμπ ήταν ο γηραιότερος που ανέλαβε ποτέ την προεδρία των ΗΠΑ όταν επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο και είναι ο δεύτερος γηραιότερος πρόεδρος στην ιστορία της χώρας.

Η υγεία του Τραμπ έχει προσελκύσει αυξημένο ενδιαφέρον, έναν χρόνο μετά την αποχώρηση του Τζο Μπάιντεν από την κούρσα για την επανεκλογή του το 2024, εν μέσω αμφιβολιών για την ικανότητά του να ασκήσει καθήκοντα προέδρου.

Κατά τη διάρκεια της περσινής προεκλογικής εκστρατείας, ο Τραμπ προέβαλε αντίθετη εικόνα σε σχέση με τον Μπάιντεν, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως νεότερο και πιο υγιή. Ο Τραμπ έφτασε στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed, στο Μπεθέσδα του Μέριλαντ, το οποίο εξυπηρετεί επί δεκαετίες Αμερικανούς προέδρους.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μόλις έξι μήνες μετά από έναν εκτενή ιατρικό έλεγχο.

«Σωματικά αισθάνομαι πολύ καλά, πνευματικά αισθάνομαι πολύ καλά. Μου αρέσει να ελέγχομαι. Πάντα νωρίς. Πάντα να είσαι νωρίς», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Τα αποτελέσματα και οι προηγούμενες ανησυχίες για την υγεία του

Ένα υπόμνημα που δημοσιεύθηκε από τον Λευκό Οίκο μετά την εξέταση του Απριλίου ανέφερε ότι ο Τραμπ έχει ύψος 1,90 μ., βάρος 102 κιλά και καλά ελεγχόμενη υψηλή χοληστερίνη. Το έγγραφο επαινούσε τη σωματική του αντοχή και την ικανότητά του στο γκολφ.

Τον Ιούλιο, ο Λευκός Οίκος αποκάλυψε ότι ο Τραμπ παρουσίαζε πρήξιμο στα κάτω άκρα και μελανιές στο δεξί του χέρι, μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών όπου φαινόταν με πρησμένους αστραγάλους και μακιγιάζ να καλύπτει το σημείο του χεριού.

Ο προσωπικός του γιατρός, Δρ. Sean Barbabella, ανέφερε τότε σε επιστολή που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος ότι οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν πως το πρόβλημα στα πόδια οφείλεται σε «χρόνια φλεβική ανεπάρκεια», μια καλοήθη και συχνή πάθηση, ιδιαίτερα σε άτομα άνω των 70 ετών.

Ο γιατρός σημείωσε επίσης ότι οι μελανιές στο χέρι του Τραμπ συνάδουν με ήπιο ερεθισμό των μαλακών ιστών, που προκαλείται από συχνές χειραψίες και τη χρήση ασπιρίνης, την οποία ο πρόεδρος λαμβάνει στο πλαίσιο «καρδιοαγγειακής προληπτικής αγωγής».

Έκτοτε, ο Λευκός Οίκος έχει υποβαθμίσει τις ανησυχίες για την υγεία του Τραμπ, χωρίς όμως να διευκρινίζει πώς αντιμετωπίζεται το πρόβλημα στα πόδια.

Το 2020, κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, ο Λευκός Οίκος είχε δώσει αντικρουόμενες και ασαφείς πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του, όταν είχε προσβληθεί από COVID-19.

