Νόμπελ Ειρήνης: Πιστεύετε ότι έπρεπε να το πάρει ο Τραμπ;

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης. Αυτή τη φορά αιτία είναι η απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο δόθηκε στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, αλλιώς «Κυρία από Ατσάλι», η οποία είναι η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει αρκετές φορές στο παρελθόν ότι πιστεύει πως το αξίζει, ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο είχε πει στον Μπενιαμίν Νετανιάχου: «Δεν θα μου το δώσουν ποτέ. Το αξίζω, αλλά δεν θα μου το δώσουν.» Αποψη που φαίνεται να συμμερίζεται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο οποίος λίγες ώρες πριν τις επίσημες ανακοινώσεις, σε ανάρτησή του στο X δήλωσε: «Δώστε στον Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης - το αξίζει!». Η ανάρτηση συνοδευόταν μάλιστα από μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, η οποία δείχνει τον Νετανιάχου να κρεμάει ένα μετάλλιο Νόμπελ Ειρήνης γύρω από τον λαιμό του Τραμπ, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ καταχειροκροτείται.

Με φόντο την απονομή στη Ματσάδο, ο Λευκός Οίκος εξέδωσε μια... παραπονεμένη ανακοίνωση: «Ο Πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να συνάπτει ειρηνευτικές συμφωνίες, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές. Έχει την καρδιά ενός ανθρωπιστή και δεν θα υπάρξει ποτέ κανείς σαν αυτόν που να μπορεί να μετακινήσει βουνά με την απόλυτη δύναμη της θέλησής του».

Εσείς τι πιστεύετε;

Έπρεπε να πάρει ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης;

Ψηφίστε παρακάτω:

Πηγή: skai.gr

