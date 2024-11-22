Ο Ντόναλντ Τραμπ θα αναθέσει στην Κέλι Λέφλερ το υπουργείο Γεωργίας

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να αναθέσει το υπουργείο Γεωργίας στην επιχειρηματία και πολιτικό Κέλι Λέφλερ, ανέφερε ένας δημοσιογράφος του ειδησεογραφικού δικτύου CNN με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η Λέφλερ, ένθερμη υποστηρίκτρια του Τραμπ, διορίστηκε γερουσιάστρια της Τζόρτζια το 2019, διαδεχόμενη τον πρώην γερουσιαστή Τζόνι Άιζακσον, ο οποίος αποχώρησε από την πολιτική. Στις έκτακτες εκλογές του 2021 ωστόσο ηττήθηκε από τον Δημοκρατικό Ράφαελ Γουόρνοκ.

Η Λέφλερ ήταν την εποχή εκείνη συνιδιοκτήτρια της γυναικείας ομάδας μπάσκετ Ατλάντα Ντριμ. Δέχτηκε σφοδρή κριτική το 2020, όταν σε επιστολή της προς τη διοργανώτρια αρχή του επαγγελματικού πρωταθλήματος μπάσκετ γυναικών (WNBA) αντιτάχθηκε στην απόφασή της να κάνει εκστρατεία υπέρ της φυλετικής δικαιοσύνης και του κινήματος Black Lives Matter κατά τη σεζόν του 2020. Τους επόμενους μήνες συνάντησε πολλές αντιδράσεις από τις παίκτριες οι οποίες διαφωνούσαν με τη στάση της σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης και ζητούσαν την αποχώρησή της από τη διοίκηση της ομάδας. Η Ατλάντα Ντριμ πουλήθηκε το 2021.

